De inclusão geracional a tecnologia no RH: eventos gratuitos discutem futuro do trabalho

Nesta terça-feira, 4, a agenda de eventos sobre gestão de pessoas está a todo vapor. Começando pelo 1º Encontro do Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, realizado pela Mais Diversidade, consultoria de diversidade e inclusão.

Como o tema “As Tendências de futuro do trabalho para a década pós pandemia”, este será o primeiro evento anual do Fórum. O Fórum de Gerações e Futuro do Trabalho é uma das primeiras iniciativas do país focadas em discutir e encaminhar soluções referentes às questões geracionais no mundo do trabalho.

O evento reúne empresas e profissionais interessados na temática de diversidade, e será realizado gratuitamente em formato presencial das 13h30 às 18h, no Auditório Grupo Pão de Açúcar. (GPA).

“A população 50+ é a que mais cresce no Brasil, isto exige que as organizações adotem uma nova perspectiva: mais inclusiva e estratégica. Hoje, 26% da população brasileira tem mais de 50 anos e até 2040, 57% da força de trabalho terá mais de 45 anos", diz Ricardo Sales, CEO sócio fundador da Mais Diversidade e secretário executivo do Fórum.

“A discussão sobre diversidade no Brasil ganhou corpo nos últimos anos, sobretudo pela atuação dos fóruns, mas não tinha um para discutir a questão geracional. Resolvemos criar o Fórum Gerações e Futuro do Trabalho, uma iniciativa sem finalidade comercial, que reúne empresas em torno de seis compromissos com os temas”, completa.

Na programação, que inclui painéis e rodas de conversa, estão confirmados nomes como: Ana Tereza Pires (iDados), Karen Santos (Minas Pretas), Lígia Zotini (Futuróloga), Júlia Drezza, (Mais Diversidade), Vahid Vahdat (Instituto Veredas), Túlio Custódio (Sociólogo), Bruno Branquinho (Psiquiatra), Ana Banin (Fórum de Gerações), Mórris Litvak (Maturi), Caio Bianchi (ESPM) e Fernando Vogel Schmitz (Itaú-Unibanco), entre outros convidados.

Tecnologia e RH

Já o outro evento, é o HR Tech Experience, evento da Intelligenza IT, empresa brasileira de consultoria e tecnologia SAP, direcionado para discutir e demonstrar avanços e futuros projetos no que diz respeito a inovação tecnológica na gestão de pessoas.

O evento acontece presencialmente na cidade de São Paulo (SP), no espaço Gexperenice, no Shopping Market Place e é totalmente gratuito. Entretanto, o evento também terá transmissão via streaming para quem quiser acompanhar de forma virtual.

Nessa primeira edição, o evento quer mostrar para C-Levels e profissionais de RH e tecnologia, por meio cinco horas de conteúdo com nove palestras, os caminhos que a área de gestão de pessoas deve trilhar para se manter antenada às novas demandas do mercado de trabalho e como a tecnologia deve ser a maior aliada nesse processo.

Dentre os palestrantes, estão Laura Parada, Partner Readiness Manager, da SAP; Aline Becklas, Workforce Software Solutions Consultant; Marcelo Nóbrega, Especialista em Inovação e Gestão de Pessoas, da Falconi, dentre outros nomes da indústria de gestão e tecnologia.

As inscrições para participação online são gratuitas e podem ser feitas no site oficial de cadastramento do evento.

A lista completa da programação, com todas as palestras e painéis disponíveis, pode ser conferida na página oficial do evento. Vale dizer que alguns conteúdos expostos no evento serão gravados e disponibilizados após o encerramento.

