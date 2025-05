Cleo Pillon saiu do interior do sertão do Nordeste com R$ 200 reais e hoje tem uma marca de cosméticos nos Estados Unidos. Já Celina Bredemann decidiu empreender com afeto e café — seu Araras Coffee virou ponto de encontro de brasileiros e chegou às páginas do The New York Times. Tatiana Marzullo trocou a segurança da carteira assinada para fundar a sua própria agência de comunicação (Agência A+) no Rio de Janeiro e, anos depois, abriu uma filial em Orlando, na Flórida.

Assim como elas, outras brasileiras decidiram transformar suas histórias e realizar o tão famoso “sonho americano”. Essa coletânea de vivências chega agora às prateleiras nos Estados Unidos e em junho deve chegar ao Brasil. No dia 20 de maio, às 18h30, na Biblioteca Pública de Nova York, será lançado o “Conexão Mulher: o poder do Salto Alto”, livro escrito por dez mulheres que imigraram para os Estados Unidos e decidiram compartilhar suas trajetórias de superação, espiritualidade, empreendedorismo e empatia. A obra é publicada pela editora internacional We Book Publishing.

“Saí do interior com uma mala cheia de sonhos, e hoje, estar na Biblioteca Pública de Nova York ao lado de outras brasileiras é mais do que uma conquista pessoal - é um marco coletivo. Representa a voz, a força e a superação de tantas mulheres que cruzaram fronteiras em busca de recomeços. Assim também foi comigo, e eu valorizo profundamente essa força”, diz Pillon - que reúne nos Estados Unidos mulheres em diferentes eventos, como o chamado “Salto Alto Connection”, que traz palestras sobre os diferentes desafios das mulheres imigrantes e empreendedoras.

Um livro sobre empreendedorismo feminino nos EUA

Encabeçado por Cleo Pillon, e coordenado por sua sócia Deise Miréia, o livro vai além do relato pessoal. Ele conta o poder das conexões que mudam destinos e fortalece a rede de apoio entre mulheres que, mesmo longe do país de origem, seguem firmes em seus propósitos.

A escolha para o lançamento do livro na Biblioteca Pública de Nova York (fundada em 1895 e que abriga mais de 55 milhões de itens) reforça a proposta da obra: cruzar fronteiras, conectar histórias e ampliar horizontes nos Estados Unidos. A ocasião marca o início de uma série de ações idealizadas por Pillon e Miréia para inspirar e engajar mulheres por meio de rodas de conversa, eventos e mentorias.

“É emocionante saber que nossa história pode agora inspirar outras mulheres a darem seus próprios grandes saltos”, afirma. “Porque toda mulher tem sua força, e cada salto conta uma história”, conta Pillon.

A ideia de fazer um livro veio de um sonho antigo da sócia Miréia, conta Pillon. “No projeto Salto Alto Connection percebemos que muitas mulheres imigrantes carregam histórias de coragem e reinvenção que merecem ser registradas. Faço isso no 'Salto Alto Podcast', mas conversando com Deise eu vi a possibilidade de expandir essas histórias em um livro, como mais um canal para dar voz a essas empresárias”, afirma Pillon.

Quem são as empresárias do livro?

Cada capítulo é assinado por uma autora que representa uma área — da beleza à arte, da saúde às finanças. Em comum, todas encontraram nas conexões femininas o impulso necessário para crescer, recomeçar e liderar.

“Esse livro não é apenas sobre empreender, é sobre reconstruir identidades, abraçar novos começos e mostrar que existe poder em cada passo dado fora do nosso país. É um tributo a essas trajetórias”, diz Pillon.

Conheça as autoras que compõem o livro “Conexão Mulher: o poder do Salto Alto”: