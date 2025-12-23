De funcionário de armazém a CEO: ele deixa o Walmart após dobrar sua receita global

Doug McMillon, CEO do Walmart, deixará o cargo em janeiro de 2026 após quase 12 anos à frente da gigante do varejo. Ele encerra uma gestão marcada por decisões estratégicas que mudaram o rumo da empresa e turbinaram seu desempenho financeiro.

A ascensão de McMillon, que começou no Walmart ainda no ensino médio como funcionário horista, é um case emblemático de liderança com impacto direto nos resultados corporativos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De funcionário a CEO: uma trajetória moldada em resultados

Nascido em Memphis, Tennessee, McMillon ingressou no Walmart em 1984, descarregando caminhões e separando pedidos. Quatro décadas depois, se despede do comando da companhia com um legado que vai além do crescimento organizacional: ele foi o arquiteto de uma transformação que reposicionou o Walmart no centro da disputa global do varejo digital.

Ao assumir o cargo de CEO em 2014, McMillon apresentou, em assembleia de acionistas, três pilares estratégicos:

Foco no cliente Valorização dos funcionários Liderança em tecnologia

As diretrizes não apenas redefiniram a cultura interna da companhia, mas impactaram diretamente seus indicadores financeiros. Ações inicialmente recebidas com ceticismo, como o investimento em e-commerce, acabaram rendendo frutos que se refletiram no mercado.

O impacto financeiro de uma visão ousada

Logo após anunciar pesados investimentos em tecnologia e aumento de salários em 2015, o Walmart viu seu valor de mercado despencar em US$ 20 bilhões, após uma queda de 10% nas ações. Para alguns analistas, era o prenúncio de um erro estratégico. No entanto, a previsão do executivo de que os números se recuperariam até 2019 se concretizou e foi superada.

Desde então, a receita anual da empresa cresceu de forma constante. As ações da companhia valorizaram quase 300% desde o primeiro dia de McMillon como CEO, segundo a CNBC.

Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o Walmart manteve seu ritmo de crescimento ao fortalecer canais digitais, ampliar centros de distribuição e integrar o comportamento do consumidor ao uso de tecnologia. A empresa implementou sensores IoT em larga escala na cadeia logística e acelerou programas de entrega em até um dia.

Sucessão e continuidade estratégica

Doug McMillon será sucedido por John Furner, atual presidente do Walmart nos EUA, que também começou como funcionário horista e tem mais de 30 anos na companhia.

A transição de liderança sinaliza a continuidade de uma cultura de gestão que valoriza o conhecimento profundo do negócio e a conexão com as operações, elementos-chave para decisões mais eficazes no topo da hierarquia corporativa.

Furner, segundo McMillon, combina “curiosidade e perspicácia digital” com forte compromisso com pessoas e cultura organizacional.

A expectativa é que ele mantenha a empresa em trajetória de crescimento e inovação, alinhada aos fundamentos financeiros estabelecidos na última década.

