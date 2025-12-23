Carreira

De funcionário de armazém a CEO: ele deixa o Walmart após dobrar sua receita global

Doug McMillon deixará o comando da varejista após 12 anos e uma valorização de quase 300% das ações

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 11h46.

Doug McMillon, CEO do Walmart, deixará o cargo em janeiro de 2026 após quase 12 anos à frente da gigante do varejo. Ele encerra uma gestão marcada por decisões estratégicas que mudaram o rumo da empresa e turbinaram seu desempenho financeiro.

A ascensão de McMillon, que começou no Walmart ainda no ensino médio como funcionário horista, é um case emblemático de liderança com impacto direto nos resultados corporativos. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

De funcionário a CEO: uma trajetória moldada em resultados

Nascido em Memphis, Tennessee, McMillon ingressou no Walmart em 1984, descarregando caminhões e separando pedidos. Quatro décadas depois, se despede do comando da companhia com um legado que vai além do crescimento organizacional: ele foi o arquiteto de uma transformação que reposicionou o Walmart no centro da disputa global do varejo digital.

Ao assumir o cargo de CEO em 2014, McMillon apresentou, em assembleia de acionistas, três pilares estratégicos

  1. Foco no cliente
  2. Valorização dos funcionários 
  3. Liderança em tecnologia 

As diretrizes não apenas redefiniram a cultura interna da companhia, mas impactaram diretamente seus indicadores financeiros. Ações inicialmente recebidas com ceticismo, como o investimento em e-commerce, acabaram rendendo frutos que se refletiram no mercado.

O impacto financeiro de uma visão ousada

Logo após anunciar pesados investimentos em tecnologia e aumento de salários em 2015, o Walmart viu seu valor de mercado despencar em US$ 20 bilhões, após uma queda de 10% nas ações. Para alguns analistas, era o prenúncio de um erro estratégico. No entanto, a previsão do executivo de que os números se recuperariam até 2019 se concretizou e foi superada.

Desde então, a receita anual da empresa cresceu de forma constante. As ações da companhia valorizaram quase 300% desde o primeiro dia de McMillon como CEO, segundo a CNBC.

Mesmo em meio à pandemia de Covid-19, o Walmart manteve seu ritmo de crescimento ao fortalecer canais digitais, ampliar centros de distribuição e integrar o comportamento do consumidor ao uso de tecnologia. A empresa implementou sensores IoT em larga escala na cadeia logística e acelerou programas de entrega em até um dia.

Sucessão e continuidade estratégica

Doug McMillon será sucedido por John Furner, atual presidente do Walmart nos EUA, que também começou como funcionário horista e tem mais de 30 anos na companhia. 

A transição de liderança sinaliza a continuidade de uma cultura de gestão que valoriza o conhecimento profundo do negócio e a conexão com as operações, elementos-chave para decisões mais eficazes no topo da hierarquia corporativa.

Furner, segundo McMillon, combina “curiosidade e perspicácia digital” com forte compromisso com pessoas e cultura organizacional. 

A expectativa é que ele mantenha a empresa em trajetória de crescimento e inovação, alinhada aos fundamentos financeiros estabelecidos na última década.

