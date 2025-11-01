De faxineiro com US$ 3 no bolso a CEO bilionário: a virada aos 49 anos

Chegar aos Estados Unidos com poucos recursos e enfrentar uma realidade de trabalho exaustivo foi o ponto de partida de Tomas Gorny.

O polonês, que viveu com apenas US$ 3 por dia após pagar aluguel e transporte, trabalhou até 100 horas semanais em três empregos distintos para sobreviver.

Hoje, aos 49 anos, Gorny acumula um patrimônio bilionário e lidera a Nextiva, empresa de comunicações em nuvem avaliada em US$ 2,7 bilhões. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

Transforme sua carreira: participe do pré-MBA em Finanças Corporativa e destaque-se no mercado com apenas R$ 37. Inscreva-se aqui.

Como tudo começou?

Seu primeiro empreendimento, a Internet Communications, foi adquirido por cerca de US$ 6 milhões em 1998. Como acionista minoritário, ele saiu do negócio com mais de US$ 1 milhão. O investimento em ações da compradora, Interliant, fez sua fortuna crescer ainda mais quando a empresa abriu capital em 1999. Em pouco tempo, Gorny havia transformado uma vida de restrições financeiras em um patrimônio milionário.

No entanto, a bolha da internet estourou em 2001, arrastando empresas para a falência e reduzindo sua fortuna para apenas US$ 6 mil.

Com dificuldades para pagar a hipoteca de sua casa, Gorny se viu forçado a recomeçar. Foi nesse momento que ele decidiu investir no mercado, adquirindo servidores para um novo negócio, a Ipower, que fornecia ferramentas para criação de sites.

O sucesso da empresa foi rápido, tornando-se uma das que mais cresciam no setor de hospedagem de sites nos EUA.

A reviravolta definitiva aconteceu em 2006, quando Gorny fundou a Nextiva.

O crescimento da empresa, que atende 100 mil clientes empresariais, consolidou sua posição como líder no setor de tecnologia. Em 2007, ele vendeu a Ipower por um valor estimado em US$ 100 milhões. A solidez da Nextiva e um investimento recente de US$ 200 milhões do Goldman Sachs garantiram a Gorny um patrimônio bilionário.

Um exemplo na gestão das finanças

O caso de Tomas Gorny ilustra como o conhecimento sobre finanças corporativas pode ser um diferencial para o sucesso empresarial. Sua capacidade de avaliar riscos, investir estrategicamente e manter o foco em negócios sustentáveis foi determinante para sua ascensão.

Não importa a área, o domínio das finanças corporativas é essencial para todos – e esse treinamento vai ensinar como dominar essa habilidade por apenas R$ 37

Para profissionais, a história de Gorny reforça a importância de compreender ciclos econômicos, diversificação de investimentos e a necessidade de resiliência diante das crises.

Seus aprendizados vão além do acúmulo de riqueza: mesmo bilionário, Gorny afirma que nunca perdeu sua mentalidade de sobrevivência. "Eu poderia dormir no sofá de alguém, se fosse necessário", diz.

Seu foco sempre esteve na solução de problemas e na construção de valor para o mercado, e não apenas na obtenção de lucro imediato. Esse pensamento estratégico e de longo prazo é um diferencial para quem deseja construir uma carreira sólida.

Curso ensina como gerenciar o orçamento nas empresas

Não é raro ouvir histórias de empresas que faliram por erros de gestão financeira. Das pequenas startups até as grandes corporações, o desafio é parecido: manter o controle financeiro e tomar decisões estratégicas. E essa não é uma responsabilidade apenas da alta liderança. Independente do cargo, saber como equilibrar receitas, despesas e investimentos é essencial.

Foi de olho nisso que EXAME e Saint Paul decidiram liberar (com exclusividade e por tempo limitado) mais uma edição do Pré-MBA em Finanças Corporativas.

O treinamento é voltado para quem deseja aprimorar a gestão financeira e se destacar num mercado cada vez mais competitivo. Por isso, ao longo de quatro aulas virtuais, os participantes terão acesso a um conteúdo robusto, que inclui temas como análise financeira, planejamento estratégico e gestão de riscos.

Veja, abaixo, motivos para não ficar de fora dessa oportunidade imperdível.

Conteúdo relevante desenvolvido por especialistas da área;

Carga horária de três horas;

Programa atualizado e alinhado às demandas do mercado;

Certificado após a conclusão do treinamento;

Aulas virtuais, que incluem uma sessão de tira-dúvidas online;

Possibilidade de interação com outros profissionais da área;

Estudos de casos do mercado.

Garanta sua vaga por R$ 37: para se inscrever no pré-MBA em Finanças Corporativas da EXAME e Saint Paul, basta clicar aqui