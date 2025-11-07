De executivo a fundador de IA: o motivo surpreendente por trás da virada de carreira

Depois de quase uma década em cargos de liderança no Walmart, Tim DeSoto tomou uma decisão ousada: deixar a segurança de uma carreira consolidada para fundar uma startup focada em inteligência artificial. Aos 49 anos, o executivo de San Francisco acredita que não há momento mais seguro e necessário para apostar em IA. As informações foram retiradas de Business Insider.

DeSoto começou sua trajetória no The Wall Street Journal e na Dow Jones, sempre com foco em crescimento de negócios. Passou pela Barnes & Noble e chegou ao Walmart, onde atuou como diretor sênior de estratégia e experiência de membros.

O despertar para o empreendedorismo veio quando começou a frequentar encontros sobre inteligência artificial generativa, comenta:

“Eu via o impacto que a IA estava tendo e percebi que essa era uma oportunidade única na vida.”

Sem formação em tecnologia, o fundador passou noites aprendendo a construir com ferramentas como Cursor, um ambiente de codificação assistido por IA.

Quer conhecer os caminhos profissionais na área de IA? Esse treinamento introdutório de quatro aulas mostra as possibilidades por apenas R$ 37

Com três telas abertas, ele usava diferentes modelos para desenvolver e testar códigos, ajustando cada erro até alcançar 95% de confiança em seus protótipos. O processo, que antes dependeria de uma equipe de engenheiros, agora podia ser conduzido quase inteiramente por uma pessoa com o uso da IA.

O resultado desse aprendizado é o desenvolvimento de um assistente inteligente de compras, que ajuda usuários a economizar com base em comparações automáticas de preços e sugestões de ofertas em tempo real.

Deixe de procurar emprego e se torne alvo dos recrutadores: veja como se tornar um dos profissionais mais requisitados do mercado aqui

Para DeSoto, a IA é hoje a ferramenta mais segura para quem deseja continuar relevante profissionalmente.

“O menor risco que alguém pode correr agora é aprender sobre IA e se tornar um especialista nela”, afirmou.

Ele acredita que mesmo um eventual retorno ao mercado corporativo seria impulsionado pelas habilidades e aprendizados conquistados nesse processo de experimentação.

A trajetória do executivo reforça uma tendência crescente no mercado: profissionais de diferentes áreas estão abandonando carreiras tradicionais para se tornarem empreendedores, usando a tecnologia como aliada para acelerar ideias, reduzir custos e expandir possibilidades.

Em um cenário em que a automação redefine funções e cria novos papéis, dominar a IA se tornou não apenas um diferencial, mas uma estratégia de sobrevivência e ascensão profissional.

Aprenda IA do zero com este curso da EXAME e Saint Paul

De olho em quem deseja ingressar nesse mercado, a EXAME e Saint Paul apresentam o pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um treinamento introdutório ao seu curso de pós-graduação, por apenas R$ 37.

Ao final dos quatro encontros virtuais, que totalizam uma carga horária de três horas, todos os participantes receberão um certificado de conclusão do treinamento assinado pela Saint Paul e EXAME para incluir no currículo.

Veja, abaixo, os principais temas abordados:

Contextualização sobre o cenário atual da IA;

Principais ferramentas e conceitos relacionados à tecnologia;

Estudos de caso de empresas referências no uso da IA;

Principais formas de atuação do especialista em IA;

Como construir um plano de carreira prático.

Para aproveitar essa oportunidade única e garantir uma vaga, os interessados devem clicar aqui. Mas é preciso correr, pois as vagas são limitadas.

QUERO PARTICIPAR DO PRÉ-MBA EM IA PARA NEGÓCIOS DA EXAME E SAINT PAUL