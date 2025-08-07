De estagiária ao topo: a jornada corajosa de uma líder de RH até a diretoria de pessoas da Stone

César Filho, co-fundador da WeCancer, representando o Na Prática, teve uma conversa com Monica Duarte Santos, hoje VP de Pessoas da Stone.

O Na Prática nasceu como uma plataforma educacional criada para impulsionar a carreira de jovens, do estágio à liderança, complementando o ensino universitário com uma formação voltada para o mercado de trabalho.

A história de Monica não começa com certezas. Filha de engenheiros e professores da UFRJ, ela seguiu os passos familiares e entrou na faculdade de engenharia química. Já no primeiro dia de aula, ao visitar um laboratório, percebeu: aquele não era o seu caminho.

Sem saber ao certo o que queria, optou por psicologia — e foi aí que encontrou seu propósito. Mesmo sem um plano claro, entrou no mundo corporativo em uma pequena startup onde, na prática, aprendeu a ser RH, ainda que sem estrutura, sem referências e sem manual.

SEJA O UNIVERSITÁRIO QUE FARÁ A DIFERENÇA: o Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário terá cinco vencedores (um de cada região do Brasil). A inscrição é gratuita, aproveite!

Cuidou da folha de pagamento, contratou serviços, lidou com demissões e até abriu e fechou escritórios.

A experiência foi curta, mas decisiva. “Você impacta vidas muito cedo. Precisa ter profissionalismo, mesmo com pouca idade. Isso me marcou profundamente.”

Do sonho internacional ao improvável Google

Monica sempre quis morar fora. E parecia estar perto: após crescer na Nokia e trabalhar no México, foi aprovada para uma vaga em Munique. Já com tudo certo, recebeu a notícia do congelamento global de contratações. A frustração foi grande.

Na mesma época, por impulso, enviou currículos para empresas como Apple, Pixar e Google.

"Não era uma busca estruturada. Era curiosidade. O Google respondeu" Monica Duarte Santos, VP de Pessoas da Stone

Após entrevistas, surgiu a proposta para atuar como HR Business Partner em Belo Horizonte. Era a chance de seguir outro rumo — e ela topou.

O que parecia um plano B virou o melhor acerto da carreira. Monica passou mais de 11 anos no Google, foi promovida a diretora e participou da expansão na América Latina. Mas, mesmo realizada, decidiu sair.

“Eu queria mais impacto. O Google é incrível, mas a autonomia é limitada por ser uma multinacional. Eu queria construir com mais liberdade”, ela complementa.

Trocar o Google por uma startup? Ela trocou

Ao aceitar o convite para ser VP de Pessoas da Loggi, Monica foi vista como ousada — ou até maluca. Mas ela sabia o que estava fazendo. Entrou em janeiro de 2020 e em março, o mundo parou com a pandemia.

“Se a proposta tivesse vindo durante a crise, eu não teria aceitado. Ainda bem que veio antes. Porque o que pude construir lá, não teria sido possível no Google”, Monica reflete.

Mesmo sem o IPO esperado, os cinco anos na Loggi foram marcados por autonomia, aprendizado e transformação. Mas, como ela mesma diz, ciclos se encerram — e assim surgiu o convite para entrar na Stone.

Hoje, já no primeiro semestre na nova função, afirma que está feliz. E com um norte claro: “Eu queria voltar para uma empresa brasileira. Queria construir com mais proximidade.”

Humanidade, antes de tudo

A primeira atitude de Monica ao assumir o cargo na Stone foi simbólica: criar um grupo do time no Slack e enviar bolos personalizados de aniversário. Pode parecer pequeno — mas diz muito sobre sua visão de liderança.

"Resultado é importante. Mas onde está o lado humano? RH tem que trazer isso" Monica Duarte Santos, VP de Pessoas da Stone

Sua crença é em um RH que não se desumaniza, mesmo diante de decisões duras. Em suas palavras, demissões podem ser feitas com respeito e empatia. E, quando são, deixam marcas positivas.

Ela lembra de desligamentos difíceis em sua carreira — inclusive de pessoas com quem mantém amizade até hoje. “É possível ser firme e cuidadosa ao mesmo tempo. Humanidade não é fraqueza. É força.”

VIAJE PARA CHINA COM TUDO PAGO: seja visto por quem realmente importa e mostre seu valor pelo resultado que você já entregou. Inscreva-se no Prêmio Na Prática Protagonismo Universitário

Ambição, estudo e propósito

Ao contrário de muitos, Monica sempre soube que queria ser diretora de RH. Desde cedo, verbalizava esse objetivo, mesmo sem saber como chegar lá.

Ao se formar em psicologia, percebeu que precisava ampliar a visão de negócio. Fez MBAs no Ibmec e na FIA/USP. Só parou de estudar por um comentário da mãe, que, mesmo bem-intencionado, a fez desacelerar.

Anos depois, voltou com tudo: fez um curso em Washington, pago do próprio bolso. “Foi caro. Mas valeu cada centavo. Me tirou da inércia.”

Hoje, defende com firmeza o valor do aprendizado contínuo: “Se você só sabe fazer uma coisa, corre risco. Aprender sempre é a melhor proteção para o futuro.”

Liderança é ouvir — e agir

Quando perguntada sobre o que define um bom líder, Monica não hesita: escuta ativa. Ela admite que ainda precisa melhorar, mas enxerga a escuta como a base da empatia e da construção de relações duradouras.

Além disso, destaca o protagonismo como fator-chave. “Líder não trabalha para o time. O time não trabalha para o líder. O líder trabalha pelo time. Para remover barreiras e permitir que as pessoas brilhem.”

Para os jovens em início de carreira, seu conselho é simples: dedicação. “No começo, você aprende. Você testa. Você entrega. E é isso que vai construir sua reputação.”

Integridade como alicerce

Por fim, Monica reforça um valor que atravessa toda sua fala: integridade. Suas conexões de trabalho viram amizades. Seus pares viram aliados. Não porque ela planeja isso — mas porque vive com autenticidade.

“Você impacta vidas sem perceber. Um bom dia dado com atenção pode mudar o dia de alguém. E se você faz as coisas certas pelas razões certas, as relações que você constrói duram para a vida inteira.”