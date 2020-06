Uma classe de formandos nunca esteve tão em foco quanto a de 2020. Um dos principais motivos é a pandemia do novo coronavírus, que alterou e adiou muitas graduações ao redor do mundo. Em vez de celebrações com a família e festas pós-formatura, o que os jovens ganharam foi um pouco diferente: vídeos online de celebridades e pessoas influentes lhes dando parabéns pela resiliência que criaram em meio à covid-19.

No dia 18 de maio, o ex-presidente americano Barack Obama fez um discurso poderoso sobre as incertezas do futuro quando as pessoas saem da adolescência para a vida adulta — essas potencializadas pela pandemia.

Recentemente, o casal de bilionários e filantropos, Bill e Melinda Gates, publicou um discurso de formatura no jornal Wall Street Journal.

Mas as celebrações não pararam por aí. Neste final de semana, as cantoras Beyoncé, Taylor Swift, Lady Gaga, o grupo de k-pop BTS e o casal Barack e Michelle Obama. Outras personalidades, como as cantoras Katy Perry e Lizzo, embalaram o sábado à noite dos formandos.

Beyoncé

Beyoncé, em um discurso forte e cheio de referências, deu conselhos para a carreira e o futuro — não só de quem se forma neste ano.

“Parabéns à classe de 2020, vocês chegaram aqui em meio à uma crise global, à uma pandemia racial e a uma expressão mundial de descontentamento ao assassinato sem sentido de outro negro desarmado. E, ainda assim, você conseguiu, estamos muito orgulhosos”, disse a cantora, que, entre outros assuntos, abordou também o sexismo e o racismo presentes na indústria da música.

“Como mulher, eu não via a presença feminina com muitas oportunidades para entender o que eu precisava fazer — para dirigir minha gravadora, minha companhia, para dirigir meus filmes e produzir minhas turnês, o que significava ser dona da minha arte, do meu futuro, e escrever a minha própria história. Poucas mulheres negras tinham um lugar à mesa, então eu tive que cortar a lenha e fazer a minha própria mesa. E então eu chamei as melhores para se sentarem comigo. Isso significa contratar mulheres, homens, pessoas que estavam esperando para serem vistas”, pontuou.

Em um momento de sua fala, Beyoncé se voltou às jovens mulheres. “Para vocês, nossas futuras líderes, saibam que vocês farão o mundo girar. Vocês são tudo que o mundo precisa. Façam movimentos poderosos. Sejam excelentes. E para os jovens reis, aprendam a vulnerabilidade e redefinam a masculinidade. Liderem com o coração”, disse ela.

“Eu acredito que vocês e todos os seres humanos nascem com um presente maravilhoso. Não deixem o mundo fazer com que você ache que precisa ser uma certa forma para ser brilhante. E você não precisa falar de um jeito para ser brilhante. Mas você precisa espalhar seu dom pelo planeta de uma forma que seja autenticamente sua”, afirmou.

Michelle Obama

Já Michelle Obama deixou os formandos com três conselhos valiosos. O primeiro deles: “a vida sempre será incerta, é uma lição que muitos de nós aprendemos no curso de anos e anos, até de décadas, mas vocês estão aprendendo agora”. Em segundo lugar, para Michelle, “em um mundo incerto, valores como honestidade, integridade, empatia e compaixão serão a única corrente na vida. Tratar as pessoas bem nunca irá falhar”.

Por fim, a advogada também pediu para que os jovens “compartilhem as suas vozes”.

“Para quem se sentir invísivel, saiba que a sua história importa. Suas ideias importam. Sua experiência importa. Sua visão do que o mundo deve e pode ser importante. Não deixe nunca alguém dizer que você está muito bravo ou que você deveria ficar calado. Sempre terá alguém que vai querer que você fique em silêncio, que você seja visto, mas não ouvido. Talvez eles nem queiram te ver. Mas essas pessoas não sabem a sua história e, se você ouvi-las, nada nunca vai mudar”, finalizou.

Taylor Swift

Taylor Swift manteve um discurso simples e pessoal. A cantora americana contou que, embora tenha passado muito tempo planejando sua formatura, no fim das contas, nada saiu como o planejado. Ela assinou um contrato aos 15 anos e, em seu último ano na escola, estava ocupada demais em meio às turnês e teve seu diploma enviado por correio.

“Não era o que eu imaginava, mas eu ainda assim fiquei muito orgulhosa. Eu acho que uma boa lição que vocês podem tirar disso é: espere o inesperado, mas celebre mesmo assim”, disse.

BTS

A banda de k-pop BTS encheu o coração dos fãs e falou um pouco sobre como foi a formatura deles — um se formou em meio a uma nevasca, enquanto outro teve a sua formatura publicada no YouTube.

“Hoje não temos flores, e podemos não ter capelos. O que temos é possivelmente a cerimônia de graduação mais importante na história. Nunca antes tantas pessoas se uniram para celebrar uma classe por seus objetivos e sonhos. Você pode estar assistindo a gente da sua cama, da sua sala, sozinho ou com alguém. Onde quer que você esteja, você em breve estará saindo de um mundo para planar em outro”, começou Kim Namjoon, o RM, líder do grupo.

Jeon Jungkook, outro membro do grupo, disse que “mesmo hoje, continuo a aprender coisas novas”. “Então eu estou aqui com meus membros, com fé em mim mesmo, e no mundo.”

Mesmo se você não se formou agora, ter fé em si mesmo é um bom conselho para todos os momentos da vida.

Diante de tempos de incerteza, Min Yoongi, o rapper SUGA, dá o conselho: “Existem algumas coisas que você só consegue fazer em isolamente, como focar em si mesmo e quebrar minhas barreiras. (…) Tire suas mãos do que não consegue controlar e coloque-as no que você pode mudar”.