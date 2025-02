De analista a chefe: universidade americana revela competências essenciais para gestores financeiros

Orçamento, fluxo de caixa, DRE — esses são termos comuns no vocabulário do profissional de finanças corporativas, mas uma universidade americana faz um alerta aos seus egressos: não se deve parar por aí.

Segundo uma publicação da Northern Kentucky University (NKU), os gerentes e executivos financeiros mais bem-sucedidos de hoje pensam além das funções de gestão financeira do dia a dia.

O profissional de finanças corporativas deve ser a figura central quando o assunto é planejamento, captação e investimento de capital. Além das planilhas, ele deve buscar ativamente a evolução e inovação da organização, atuando de forma estratégica nos fluxos de receita e na construção de valor para a empresa.

Para exemplificar isso, a NKU elencou cinco competências essenciais aplicáveis a profissionais de empresas de todos os tamanhos e setores.

As cinco competências essenciais do profissional de finanças corporativas

No cenário dinâmico das finanças corporativas, destacar-se exige mais do que domínio técnico. Os grandes líderes financeiros devem desenvolver uma visão estratégica, utilizando métricas e demonstrações financeiras para embasar decisões, antecipar tendências e impulsionar o crescimento sustentável das empresas.

A seguir, conheça as cinco competências essenciais que moldam esses profissionais de alto desempenho.

Rastreio de índices financeiros

A capacidade de utilizar indicadores financeiros, como liquidez, alavancagem e eficiência, simplifica a compreensão do desempenho da empresa e facilita a comunicação com executivos e stakeholders. Dominar esses índices permite que o profissional tome decisões embasadas e impulsione a empresa para melhores resultados.

Previsão com métricas e dados

Em todos os setores de negócios, indicadores-chave de desempenho (KPIs) e outras métricas são decisivos para mensurar o sucesso. Na manufatura, por exemplo, o retorno sobre ativos (ROA) mede a rentabilidade dos investimentos. No marketing, o custo de aquisição de clientes (CAC) analisa o investimento necessário para conquistar um novo cliente.

Acompanhar essas métricas ao longo do tempo permite avaliar sua eficácia e promover melhorias contínuas, tornando o profissional mais eficaz na gestão financeira e fortalecendo a empresa financeiramente.

Monitoramento de demonstrações financeiras

Gerentes financeiros que dominam as demonstrações financeiras frequentemente alcançam cargos de liderança executiva. Saber gerenciar despesas por meio da demonstração de fluxo de caixa, declaração de renda e balanço patrimonial é essencial, desde um orçamento gerencial até relatórios para acionistas.

Esse conhecimento garante maior controle sobre a saúde financeira da organização e melhores tomadas de decisão.

Mentalidade estratégica

À medida que o profissional de finanças sobe na escada da liderança, sua mentalidade também precisa evoluir. É preciso migrar de gestão tática para visão estratégica, principalmente em decisões que envolvem a saúde financeira a longo prazo.

Isso envolve a capacidade de realizar compras de ativos ou investimentos com potencial de valorização, financiamento estratégico de dívidas e determinação de como utilizar ativos de forma mais eficiente.

Desenvolver essa mentalidade permite transformar desafios em oportunidades e consolidar a posição da organização no mercado.

Desenvolvimento de novos fluxos de receita

Um ponto em comum entre organizações bem-sucedidas e perpetuam ao longo do tempo é a capacidade de desenvolver novas linhas de produtos de forma contínua. Essa prática ajuda a substituir produtos que estão perdendo valor de mercado e transformar produtos e serviços em novas maneiras de alavancar os ativos da empresa.

Desenvolver essa visão de negócio com maestria é um caminho para a autoridade, seguindo a NKU. O profissional de finanças que domina essa visão se diferencia dos demais, agregando valor significativo à empresa e contribuindo para sua perpetuação no mercado.

