Day Trade: veja quanto um profissional contratado pode chegar a receber

Carol Paiffer é uma investidora brasileira muito conhecida no mundo dos investimentos através dos seus resultados. Com apenas 25 anos, se assim quisesse, ela já estaria “aposentada” e não precisaria mais trabalhar. Ela é fundadora e atual CEO da ATOM S/A - maior mesa de traders da América Latina, é sócia fundadora do Instituto Êxito e é um dos “Tubarões” no Shark Tank Brasil.

Paiffer conta que começou a construir o seu patrimônio através de operações de Day Trade na Bolsa de Valores. Após ter feito o seu primeiro milhão de reais e transformá-lo em 15 milhões, ela percebeu que tinha desenvolvido um método capaz de fornecer uma renda diária e que é totalmente meritocrático, qualquer pessoa poderia aprender e aplicar.

Ao longo da sua carreira como trader, Paiffer percebeu que o Brasil precisava avançar no quesito investimento na Bolsa de Valores. “Nos EUA até as crianças já sabem o que é bolsa de valores e já sabem um pouco sobre como funcionam as operações. Aqui no Brasil a realidade é outra”, afirma.

Na época em que começou a operar na Bolsa de Valores, existiam poucos brasileiros fazendo o mesmo e quase ninguém falava sobre o assunto. Hoje, a executiva já conta com mais de 60.000 mil profissionais formados e devidamente capacitados pela ATOM.

“Eu acredito tanto no sistema de educação, que dentro da ATOM, nós temos pedagoga, psicóloga e tudo o que o aluno precisa para se sentir confiante a operar com o dinheiro dele ou com o meu dinheiro”, explica a CEO.

Carol explicou que montou o sistema de educação da ATOM visando contratar traders para operar com o seu capital. Ela tentou contratar pessoas formados por outros profissionais e não houve sucesso: “O gerenciamento de risco e a metodologia usada para fazer as transações eram totalmente diferentes do que eu acredito. Eu mesmo preciso capacitar essa galera”, disse.

Hoje, a ATOM contabiliza mais de 60.000 mil alunos com resultados consistentes e crescentes. Conheça alguns casos:

Essa é a Bianca, de Cotia. No vídeo em que gravou e enviou para a ATOM, ela diz que conheceu a Carol através do Shark Tank Brasil:

“Eu sempre assisto ao Shark Tank, acompanho e sempre via a Carol aparecendo e pensava: 'Gente, quem é essa mulher?' E fui pesquisar para entender melhor. Comecei a receber os anúncios da Carol nas redes sociais e, hoje, sou uma trader formada” , diz Bianca.

Ela revela que quando começou a seguir a Carol, ela não entendia absolutamente nada sobre bolsa de valores e operações de trade. Ela diz: “Eu olhava para aqueles gráficos e me perguntava se um dia eu iria conseguir aprender. Eu sou formada como nutricionista e não tem nada a ver com mercado financeiro”.

O objetivo inicial de Bianca era conseguir pagar o investimento do curso da Carol, através das próprias operações. Na sua primeira operação, ela afirma que ganhou apenas R$ 40,00 reais.

“Foi apenas R$ 40,00. Mas eu fiquei tão feliz… Eu consegui entender e validar que o método funciona. Aqueles R$ 40,00 significavam para mim que o método da Carol funciona. E como eu fiz esses R$ 40,00, posso fazer R$ 400,00, R$4.000,00. É a mesma operação, seguindo o mesmo método, só precisa escalar.”

Ela finaliza o vídeo dizendo que no seu segundo dia operando fez R$ 200,00, no terceiro, já havia feito R$ 400,00 e agora está na média de R$300 a R$500 de ganhos por dia.

Já a Paula, também aluna de Paiffer e trader profissional formada pela ATOM, tem uma história que vai te fazer refletir. Ela estava em um cenário totalmente desconfortável e que não era nem um pouco favorável para estudar e trabalhar.

“Tenho três filhos pequenos, um ainda é bebê. Eu trabalhava fora de casa e não tinha computador. Só possuía duas coisas: vontade de proporcionar uma condição de vida melhor para mim e para os meus filhos, e o meu celular.” disse em entrevista.

Paula, assim como a Bianca, começou a seguir a Carol nas mídias sociais após ser impactada por um de seus anúncios e, depois, tomou a decisão de entrar para Universidade ATOM.

Apesar do ambiente totalmente desfavorável, Paula se comprometeu a fazer dar certo e hoje colhe os frutos.

Como aprender com Carol Paiffer e o que é a Universidade ATOM?

Uma oportunidade para começar a aprender o método de Paiffer e entender como ser um trader na prática é o “Workshop Vida de Trader”. No evento gratuito, Joaquim Paiffer - irmão e sócio de Carol - ensina o que é, o que um faz um trader e como você também pode obter grandes resultados com essa profissão.

Na aula gratuita, os alunos vão aprender:

Tudo sobre a profissão Trader (O que é, quanto ganha e o que precisa para ser um trader de sucesso);

Você vai entender o que são análises técnicas;

O que é e como ter um gerenciamento de risco para ter a maior segurança possível com o seu patrimônio;

O que fazer para receber o treinamento da Carol Paiffer nos próximos 30 dias;

Operar com o seu próprio capital, caso você não queira usar o capital da Carol.

Com as edições anteriores, o “Workshop Vida de Trader” já conseguiu mudar a vida de mais de 67.000 mil alunos da ATOM e também tem o potencial de fazer o mesmo com sua vida!

O que você precisa é fazer o mesmo que a Paula e a Bianca, tomar a decisão de participar desse evento gratuito e se comprometer em assistir todas as aulas disponíveis.

