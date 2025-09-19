Danone Brasil abre vagas de estágio com bolsa-auxílio de até R$2.100; saiba como se inscrever

A Danone Brasil, líder em produtos lácteos, acaba de abrir as inscrições do seu Programa de Estágio de 2026.

Serão mais de 20 vagas, distribuídas entre áreas como: Operações, Supply, Compras, Financeiro em Poços de Caldas; e Qualidade, Financeiro, Compliance, Jurídico, Recursos Humanos, Marketing, Planejamento & Inovação, Sustentabilidade e Trade Marketing, em São Paulo. As candidaturas estarão abertas até 19/10 e devem ser feitas exclusivamente pelo site: Programa de Estágio Danone 2026 | Companhia de Estágios

Quem pode participar?

As vagas são destinadas a estudantes de bacharelado, tecnólogo ou licenciatura com previsão de formatura entre janeiro/2027 e dezembro/2028, que tenham disponibilidade para estagiar seis horas por dia, com duração prevista de até dois anos.

As posições são para modelo híbrido de pelo menos duas vezes por semana em São Paulo/SP e presencial em Poços de Caldas/MG.

Modelo de trabalho e benefícios

O estágio pode ser realizado em modelo híbrido ou presencial, conforme a localização.

Em São Paulo, os estagiários recebem bolsa-auxílio de R$1.900 no primeiro ano e R$2.100 no segundo ano, além de vale-refeição no valor de R$830,00.

Já em Poços de Caldas, a bolsa-auxílio é de R$1.710 no primeiro ano e R$1.890 no segundo ano, e os estagiários contam com refeitório na fábrica como benefício adicional.

Os estagiários terão acesso a um pacote de benefícios que inclui:

Saúde: plano de saúde e odontológico, seguro de vida

Bem-estar: vale-refeição, auxílio-creche, vale academia, day off no aniversário e cesta de Natal

Produtos: desconto em produtos Danone

Trilha de desenvolvimento

O Programa de Estágio da Danone oferece uma trilha de desenvolvimento na metodologia 70:20:10, com 70% de aprendizado por meio da experiência prática, 20% através de trocas com outras pessoas e 10% de aprendizado formal.

Além disso, o programa visa o desenvolvimento de habilidades técnicas e interpessoais.

Como se inscrever?

O processo seletivo será 100% online e será dividido em diferentes fases: