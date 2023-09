Danone abre inscrições para Programa de Estágio 2024

A Danone, empresa global de alimentos e bebidas, abre inscrições para seu Programa de Estágio 2024, com oportunidades para as cidades de São Paulo (SP) e Poços de Caldas (MG).

As vagas são destinadas a áreas de atuação em Sustentabilidade, Recursos Humanos, Marketing, Finanças, Industrial, entre outras. A campanha do programa de estágio é a primeira alinhada com o novo conceito da masterbrand Danone: “Tudo de Bom, Tudo de bem”, uma tradução no Brasil da visão One Planet. One Health da companhia.

Todas as oportunidades excluem critérios como idade, gênero, curso ou instituição de ensino e estão alinhadas ao modelo de gestão da companhia, que considera a Diversidade Inclusiva como parte do negócio.

Quais serão os benefícios?

Benefícios – São Paulo (SP):

Remuneração: R$ 1800;

Vale refeição: R$ 735;

Vale Transporte (na cidade de São Paulo).

Benefícios – Poços de Caldas (MG):

Remuneração: R$ 1620;

Refeitório no local;

Vale Transporte.

Além desses benefícios, os estagiários das duas unidades terão: plano de saúde e odontológico, seguro de vida, cesta de Natal, auxílio creche, Gympass e Totalpass, descontos em produtos e dayoff de aniversário.

Quais são os pré-requisitos?

Previsão de formação de curso entre dezembro/2024 e dezembro/2025;

Tipo de formação: Bacharelado, tecnólogo ou licenciatura;

Residir próximo das localidades para estagiar de forma híbrida em São Paulo/SP ou presencialmente em Poços de Caldas/MG;

Disponibilidade para estagiar 6h por dia, por pelo menos 1 ano, podendo estender até 2 anos.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo é realizado em parceria com a Matchbox, consultoria especializada em programas de recrutamento, e será no formato híbrido com dinâmica em grupo online com Escape Room personalizado e entrevista final presencial com lideranças, para que cada pessoa candidata tenha a experiência de conhecer o escritório e/ou a fábrica da empresa.

As vagas também podem ser encontradas em portais de emprego como: Catho, Indeed, Trabalha Brasil, ContrataNet, Jobatus e EstágioTrainee.com.

Como se inscrever?

Com início programado para janeiro de 2024, as inscrições para o Programa de Estágio 2024 podem ser realizadas no site da Danone até o dia 23 de outubro.

Alerta quanto aos golpes de emprego:

A Danone Brasil também alerta participantes contra os golpes de emprego, em que golpistas entram em contato solicitando o pagamento de uma inscrição fictícia junto com o envio de dados pessoais para posições falsas de emprego.

“A Danone possui um canal próprio, o Carreiras na Danone, no qual divulga todas as suas oportunidades vagas. As posições para o Programa de Estágio 2024 podem ser encontradas em portais de empregos parceiros, assim como no nosso site. Não cobramos pela inscrição, exames admissionais ou qualquer outra etapa do processo de seleção e contratação. Também não solicitamos dados pessoais de pessoas candidatas por telefone ou qualquer rede social”, diz Luana Meira, Gerente de RH da Danone.

Pessoas interessadas também podem acompanhar a publicação de vagas abertas semanalmente pelas redes sociais oficiais da empresa: @danonebrasil no Instagram e Facebook.