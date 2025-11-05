Da triagem ao contrato: como a IA está revolucionando o recrutamento

A Chipotle Mexican Grill, uma das maiores redes de restaurantes dos EUA, está colhendo os frutos da inteligência artificial. Desde que implementou a 'Ava Cado', uma assistente virtual, o tempo médio de contratação caiu 75%, segundo o CEO Scott Boatwright. As informações foram retiradas de CNBC Make It.

A assistente virtual conversa com candidatos, responde dúvidas sobre a empresa, coleta informações básicas, agenda entrevistas e envia ofertas para os selecionados. Tudo de forma automatizada, mas sem eliminar o toque humano:

“Não buscamos substituir a experiência humana, e sim remover desperdícios e aprimorar a experiência da equipe”, explica Boatwright.

O resultado é uma engrenagem de recrutamento mais ágil e precisa.

O impacto da IA, no entanto, vai muito além da eficiência operacional.

A transformação liderada por Boatwright reflete um movimento crescente entre as grandes empresas: segundo a Society for Human Resource Management, 25% das organizações nos Estados Unidos já utilizam ferramentas de inteligência artificial para funções de RH.

Para profissionais de todas as áreas, a mensagem é clara. A IA deixou de ser um diferencial técnico para se tornar um pilar estratégico. Dominar essa tecnologia e entender como aplicá-la para eliminar gargalos e aumentar o valor humano nas operações é um novo requisito para quem quer se destacar na carreira corporativa.

No caso da Chipotle, o uso da IA não substitui o julgamento humano, mas amplia a capacidade da equipe de identificar talentos e escalar o negócio com precisão. Em um mundo em que o tempo é um ativo competitivo, a tecnologia se torna a ponte entre eficiência e propósito.

