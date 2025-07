Da quase falência ao topo: como Steve Jobs virou o jogo na Apple com uma nova estratégia

Em 1990, a Apple enfrentou um dos momentos mais críticos de sua história. A empresa que havia revolucionado a computação pessoal já não despertava o mesmo interesse do mercado e acumulava prejuízos consecutivos.

Produtos demais, estratégias desencontradas e concorrência agressiva colocaram a gigante à beira da falência. Foi nesse cenário que Steve Jobs retornou à companhia com uma missão nada glamorosa: salvar a operação.

A virada não começou com uma inovação tecnológica, mas com um olhar afiado para o que fazia a empresa afundar e coragem para cortar o que não funcionava.

Logo da Apple: empresa cofundada por Steve Jobs acaba de atingir nova marca inédita nos mercados globais | Foto: GettyImages (Costfoto/Barcroft Media/Getty Images)

De quase falência à retomada

Em 1997, a Apple tinha apenas 3% de participação de mercado. A estratégia de negócios estava desalinhada e a concorrência, especialmente a Microsoft, ditava as regras do setor.

Jobs, recém-retornado à empresa, priorizou o essencial: manter a Apple viva. O primeiro movimento foi costurar um acordo com Bill Gates, garantindo um investimento de US$ 150 milhões e a continuidade do pacote Office para Mac.

A decisão causou polêmica, mas devolveu à empresa tempo e fôlego. Na sequência, Jobs reduziu drasticamente a linha de produtos e concentrou esforços em soluções com apelo direto ao consumidor final.

O lançamento do iMac, em 1998, foi o primeiro resultado prático dessa guinada: design marcante, proposta clara e sucesso imediato de vendas.

Finanças como ponto de virada

Por trás do reposicionamento da marca estava uma reestruturação financeira profunda. Jobs reduziu o inventário, cortou complexidades operacionais e adotou uma mentalidade enxuta.

O foco deixou de ser volume e passou a ser eficiência: menos produtos, maior margem e mais clareza na proposta de valor.

Em apenas um ano, a Apple voltou a ser lucrativa. Nos anos seguintes, lançou o iPod, o iPhone e o iPad, consolidando-se como líder global em tecnologia e inovação.

O caso é uma lição clássica de finanças corporativas: grandes transformações começam, muitas vezes, por decisões duras e estratégicas.

Mais do que lançar produtos, Jobs redesenhou o modelo de negócio e mostrou que salvar uma empresa começa por saber onde investir, onde cortar e como sustentar valor a longo prazo.

Aprenda mais sobre finanças corporativas e seja um líder estratégico

Dominar os fundamentos da saúde financeira deixou de ser tarefa exclusiva de contadores ou CFOs. Empreendedores de qualquer porte e setor precisam ter controle total sobre os números do negócio — e isso exige desenvolver hábitos como os apresentados.

Por isso, a EXAME, em parceria com a Saint Paul Escola de Negócios, lançou o Pré-MBA em Finanças Corporativas — um treinamento criado para quem quer dominar a lógica dos números e utilizá-la como diferencial na trajetória profissional, por R$37,00.