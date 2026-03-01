Dá para saber se um candidato usou IA na entrevista? Entenda possibilidades

O ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial tornaram-se comuns na preparação para entrevistas de emprego. Candidatos podem utilizá-las para estruturar respostas ou ensaiar argumentos, mas profissionais de recrutamento alertam: depender da IA em tempo real deixa sinais perceptíveis.

Quais são os sinais de uso de IA durante uma entrevista?

1. Movimento dos olhos

Candidatos que olham repetidamente para os lados ou para baixo, em direção a um monitor secundário, podem estar lendo um script em tempo real.

2. Atraso na resposta (latência)

Pausas não naturais, mesmo após perguntas simples, podem ocorrer enquanto o candidato espera que a IA gere a resposta.

3. Voz monótona

A leitura em voz alta de respostas geradas por IA tende a reduzir a entonação natural, tornando a conversa menos fluida.

4. Respostas genéricas e "perfeitas"

Textos extremamente estruturados, completos e polidos, mas sem exemplos concretos ou experiências pessoais, podem indicar o uso de IA.

3. Inconsistência entre currículo e entrevista

Diferenças no tom entre o que está escrito no currículo e o apresentado na entrevista podem indicar que o candidato está reproduzindo respostas geradas artificialmente.

Como os recrutadores testam a autenticidade?

Para confirmar a autenticidade das respostas, recrutadores podem aprofundar as perguntas, solicitando exemplos específicos ou pedindo que o candidato explique o “como” e o “porquê” de determinada situação.

Além disso, perguntas sobre cenários da empresa ou situações relacionadas à cultura organizacional exigem um detalhamento realista, algo que ferramentas de inteligência artificial têm dificuldade em fornecer.

