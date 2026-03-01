Dá para saber se um candidato usou IA na entrevista? Entenda possibilidades

Movimentos, pausas e respostas muito padronizadas podem indicar o uso de IA durante entrevistas (GelatoPlus/Getty Images)
Publicado em 1 de março de 2026 às 05h00.
O ChatGPT e outras ferramentas de inteligência artificial tornaram-se comuns na preparação para entrevistas de emprego. Candidatos podem utilizá-las para estruturar respostas ou ensaiar argumentos, mas profissionais de recrutamento alertam: depender da IA em tempo real deixa sinais perceptíveis.
1. Movimento dos olhos
Candidatos que olham repetidamente para os lados ou para baixo, em direção a um monitor secundário, podem estar lendo um script em tempo real.
2. Atraso na resposta (latência)
Pausas não naturais, mesmo após perguntas simples, podem ocorrer enquanto o candidato espera que a IA gere a resposta.
3. Voz monótona
A leitura em voz alta de respostas geradas por IA tende a reduzir a entonação natural, tornando a conversa menos fluida.
4. Respostas genéricas e "perfeitas"
Textos extremamente estruturados, completos e polidos, mas sem exemplos concretos ou experiências pessoais, podem indicar o uso de IA.
3. Inconsistência entre currículo e entrevista
Diferenças no tom entre o que está escrito no currículo e o apresentado na entrevista podem indicar que o candidato está reproduzindo respostas geradas artificialmente.
Para confirmar a autenticidade das respostas, recrutadores podem aprofundar as perguntas, solicitando exemplos específicos ou pedindo que o candidato explique o “como” e o “porquê” de determinada situação.
Além disso, perguntas sobre cenários da empresa ou situações relacionadas à cultura organizacional exigem um detalhamento realista, algo que ferramentas de inteligência artificial têm dificuldade em fornecer.
