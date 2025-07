Da liderança ao feed: a estratégia por trás dos CMOs que se tornam os rostos de suas marcas

Planejar campanhas, gerenciar equipes e acompanhar resultados: esse era o papel dos CMOs (diretores de marketing) durante muito tempo. Mas, essa realidade vem mudando com a digitalização se tornando cada vez mais presente no mercado.

Hoje, com marcas sendo cobradas por transparência, personalidade e diálogo, muitos desses executivos estão assumindo o papel de influenciadores das empresas.

A era do CMO em modo criador

Não se trata apenas de postar no LinkedIn. CMOs estão se tornando criadores de conteúdo: compartilham bastidores de decisões estratégicas, comentam movimentos de mercado e, em muitos casos, viram protagonistas das campanhas que assinam.

É um movimento que mistura reputação pessoal e valor de marca, o que aproxima líderes de clientes, talentos e investidores.

Esse novo perfil de liderança entende que influência não é mais exclusividade de celebridades ou criadores com milhões de seguidores. É sobre construir relevância, gerar confiança e traduzir os valores da marca de forma acessível.

O que isso muda e ensina sobre branding pessoal e institucional?

Em um mercado onde a autenticidade virou critério de escolha, ter um CMO que se comunica ajuda a marca a parecer mais próxima. Isso vale tanto para públicos externos quanto internos.

As fronteiras entre marca pessoal e marca corporativa estão mais tênues. Quando bem administrada, essa fusão beneficia os dois lados: amplia o alcance da empresa e consolida o executivo como referência no setor.

O CMO de hoje não precisa apenas saber de dados e estratégias. Precisa saber contar histórias. Porque, no fim, a influência que importa é a que gera confiança, e isso se constrói mostrando, não apenas dizendo.

