EXAME lança página com cursos, ferramentas e e-books gratuitos

A EXAME, a maior e mais influente publicação de negócios e economia do Brasil, reúne uma série de materiais e cursos gratuitos disponíveis ao público. Com foco em democratizar a informação e permitir o melhor desenvolvimento pessoal e profissional dos brasileiros, são oferecidas aulas, e-books, ferramentas, testes e relatórios totalmente online e sem custos.

O foco dos conteúdos se estende a diversas áreas e será atualizado constantemente: finanças pessoais, economia, mercado financeiro, investimentos, tecnologia, marketing, gestão, meio ambiente, empreendedorismo, carreira, estratégia, marketing, gestão, saúde mental, recursos humanos e tecnologia.

De acordo com Rodrigo Godoy, head da EXAME Academy (plataforma de educação da EXAME), é fundamental o primeiro contato com temas relevantes para educação financeira e desenvolvimento da carreira. Especialmente diante de um público ainda não familiarizado sobre o dinamismo do universo dos investimentos e em começo ou transição de carreira.

“Temos o direcionamento de ofertar em nossa prateleira cursos gratuitos que possam ser a ‘virada de chave’ sobre tais assuntos e permitir que mais e mais pessoas sintam-se interessadas em se aprofundar neles e se darem conta de como esse repertório fará diferença em sua trajetória pessoal, profissional e financeira”, ressalta Godoy.

Todos os materiais gratuitos da EXAME podem ser acessados em uma página exclusiva. Abaixo você confere uma seleção de alguns desses conteúdos.

Cursos grátis da EXAME

Como operar minicontratos

Fruto de uma parceria entre a EXAME Academy e a B3 (a Bolsa de Valores do Brasil), o curso gratuito “Aprenda a Operar Minicontratos” traz informações completas para aqueles que desejam ganhar dinheiro com as flutuações do dólar e do índice Ibovespa.

O conteúdo é ministrado por analistas do BTG, o maior banco de investimentos da América Latina, e possui três módulos. Nesses módulos os participantes aprenderão sobre como surgiram os derivativos, opções, conceito de contratos futuros, características dos minicontratos, IND e WIN e tudo que é necessário para montar uma estratégia eficaz.

Ainda, os inscritos têm direito a um bate-papo ao vivo para tirar dúvidas com profissionais renomados do mercado e acesso a dois módulos extras - de análise técnica e de plataformas operacionais.

E-books gratuitos

Certificação CFP: tudo para você passar na prova

Reconhecida internacionalmente, a certificação CFP é uma das mais almejadas no mercado financeiro. O mais respeitado selo global de planejadores financeiros, CFP é a abreviação de Certified Financial Planner (ou Planejador Financeiro Certificado), um grande diferencial para quem decide trabalhar com gestão direta do patrimônio de clientes, desde o planejamento até a execução de cada investimento.

Assim, obter o certificado CFP comprova as habilidades teóricas e práticas do planejador financeiro e, apesar de não ser obrigatória para exercício da função, diversas empresas somente contratam profissionais com o título e é presente em 26 países.

Para auxiliar quem tanto deseja conquistar a certificação, a EXAME preparou um guia gratuito para passar no CFP com requisitos, como se preparar e dicas para a execução da prova (para gabaritá-la de vez).

Bitcoin para iniciantes: o Guia Definitivo

Investir em criptomoedas não é um monstro como parece - e o assunto tem ficado cada vez mais em alta devido às buscas por quem quer atingir bons lucros.

Diante da valorização observada ao longo dos anos, investimentos em cripto têm chamado a atenção desde novos a experientes investidores. Porém, o assunto exige cuidados para redução de perdas e, em contrapartida, grandes retornos.

Para isso, a EXAME conta com um e-book gratuito de bitcoin para iniciantes, com todas as informações necessárias antes de se investir nessa criptomoeda. Tudo para você compreender a moeda digital que tem revolucionado o mercado e como dar os primeiros passos.

Guia de Fundos Imobiliários

Além de acompanhar o programa em FIIs em EXAME nosso YouTube, agora é possível aprender como investir em Fundos Imobiliários sem riscos desnecessários. Ou seja, buscar renda com a forma mais inteligente de investir em imóveis, com mais liquidez e sem burocracias de compra de empreendimentos.

Com o Guia de Fundos Imobiliários da EXAME, você terá informações completas, de forma didática e fácil, como usar FIIs para diversificar a carteira, aumentar o patrimônio e proteger seus investimentos.

Ferramentas financeiras

Teste de Perfil de Investidor

Para quem quer começar a investir e obter lucros, ter de forma clara o perfil de investidor que mais se encaixa à sua tolerância de risco e objetivos é fundamental. Pensando nisso, a EXAME oferece um teste de perfil de investidor 100% grátis e interativo.

O resultado permite ao internauta compreender quanto risco está disposto a correr; e quais as soluções de investimento que se adaptam ao seu perfil e que, por sua vez, lhe permitirão atingir os seus objetivos financeiros.

Quanto deve ser minha reserva de emergência?

A reserva de emergência é uma quantia de dinheiro disponível para resgate imediato em caso de necessidade. Mas muitos brasileiros não mantêm a cultura de guardar dinheiro - e muitos não têm noção de como e quanto arrecadar.

Se você tem dúvida de quanto deve ser a reserva de emergência, a EXAME dispõe de uma ferramenta interativa para que descubram o valor de acordo com sua realidade: “De quanto deve ser a sua reserva de emergência?”.

Confira mais conteúdos da EXAME na página especial de materiais gratuitos.