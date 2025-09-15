Curso híbrido ajuda uma estudante de 23 anos a resgatar sonhos guardados há anos

Fonte: Freepik
Sofia Romão tinha 23 anos e estava se formando em Direito pela Universidade Federal de Rondônia quando decidiu se inscrever no curso Carreira de Excelência, promovido pelo Na Prática.
Vinda de uma cidade pequena e com sonhos que pareciam distantes, ela encontrou no programa o impulso que faltava para tirar seus projetos do papel.
“O curso foi um divisor de águas, eu posso dizer com toda certeza, porque despertou projetos antigos que eu achava que não daria conta. O curso de liderança trouxe tudo à tona novamente: ambição, protagonismo, o que de fato é um líder, engajar, transformar. Isso é o que o curso traz pra gente.”
No Salto, um projeto ou iniciativa individual para aplicar o aprendizado na prática e chegar mais próximo do seu objetivo de carreira, Sofia precisou enfrentar desafios reais. Mas foi justamente nesse momento que ela descobriu seu potencial.
Foi desafiador, mas necessário. Se não tivesse o apoio de vocês e também dos alunos que conheci no Módulo 1, eu com certeza teria deixado esse projeto guardado. Essa experiência fez toda a diferença
A experiência revela o objetivo central do Carreira de Excelência, voltado para formar jovens protagonistas, com habilidades de liderança para transformar não só a própria trajetória, mas também o mundo ao redor.
O Carreira de Excelência 2025 é ideal para quem deseja acelerar a carreira e desenvolver uma visão estratégica de liderança. Com módulos de autoconhecimento, mentorias com líderes do mercado e uma rede de conexões única, o programa ajuda os participantes a:
Assim como Sofia, você pode transformar sua trajetória e assumir o protagonismo da sua história. O Carreira de Excelência é o ponto de partida para quem quer mais do que apenas um diploma: quer impacto, crescimento e oportunidades reais.
As vagas para a edição do dia 11 de outubro ainda estão abertas para essas cidades:
Se você está no início da vida universitária e busca dar um salto rumo ao mercado de trabalho, com formação prática, networking relevante e bolsa integral, esta é sua chance.
O Carreira de Excelência tem uma metodologia que une teoria e prática. Tudo para acelerar seu desenvolvimento e garantir destaque nos processos seletivos das melhores oportunidades.
Viva uma jornada profunda de desenvolvimento pessoal. O Carreira de Excelência é ideal para você que está buscando:
CANDIDATE-SE PARA UMA VAGA GRATUITA E SEJA UM CASE DE SUCESSO