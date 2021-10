Curso gratuito ensina a fazer boas escolhas de carreira

Por Suria Barbosa, do Na Prática

Você sabia que existem cerca de 10 mil opções de carreira disponíveis hoje e que esse número só aumenta?

O dado apontado no livro The Passion Manifesto (de Thibaut Meurisse) contrapõe um outro, bastante destoante: a mente humana só consegue escolher com eficácia quando há entre três e cinco opções, segundo o especialista em tomada de decisão Sheen Iyengar.

Não é à toa que decidir a carreira não é tarefa fácil. E é pensando nesse desafio que a Fundação Estudar passou a disponibilizar, de forma gratuita, seu curso online Decisão de Carreira na Prática.

Com cinco módulos de conteúdo, o estudante tem contato com diversas ferramentas de tomada de decisão, adquire conhecimento sobre diferentes possibilidades de atuação no mercado e entende o que faz mais sentido para a sua vida profissional.

As inscrições estão abertas e podem ser realizadas por aqui.

O que você vai aprender

Nos cinco módulos do Decisão de Carreira Na Prática, o participante refletirá sobre autoconhecimento, investigará seu estilo de trabalho, suas principais influências, habilidades e interesses, e mapeará conexões valiosas que possam ajudar em sua trajetória.

Não só: também entenderá como desenvolver seu conhecimento de mercado e de diferentes campos de atuação e carreiras pelas quais tenha curiosidade.

Ainda há conteúdo sobre ferramentas, de decisão e de desenho de trajetória, que ajudarão o participante a planejar e até avaliar suas próximas experiências profissionais.

O que o curso Decisão de Carreira Na Prática inclui

Além do conteúdo do curso, que normalmente custa 99 reais, o estudante tem acesso a atividades complementares, ao fórum de comunidade e ainda recebe um certificado de 8h de participação, emitido pela Fundação Estudar. Inscreva-se para o curso online Decisão de Carreira Na Prática!

"Decisão de Carreira: curso gratuito te ajuda a fazer (melhores) escolhas profissionais" foi originalmente publicado pelo portal Na Prática da Fundação Estudar.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.