Curso gratuito ensina a desenvolver a liderança buscada no pós pandemia

De março de 2020 para cá, muita coisa mudou. O mundo entrou em uma pandemia e processos e métodos que estavam instituídos há anos precisaram ser reinventados. Um grande exemplo é o home office, que apareceu como uma alternativa no momento de isolamento social, mas se estabeleceu como o modelo mais adotado pelas empresas mesmo após o controle da doença.

Outra coisa que mudou foram as habilidades exigidas dos líderes. Se antes o foco era o crescimento da empresa, em uma média de 10% ao ano, hoje, organizações e RHs buscam líderes que saibam motivar a sua equipe para gerar resultados alinhados com o bem-estar pessoal e profissional.

A figura autoritária da chamada liderança transacional - aquele que manda de forma autoritária e chefia, mas não lidera - perdeu espaço para um modelo de liderança mais flexível e que tem habilidades como capacidade de motivar, inspirar e assumir responsabilidades.

Como se tornar um líder atual buscado pelas empresas

A Jornada Rumo ao CEO foi dividida em 4 encontros online com aulas ministradas pelo VP da EXAME Academy, Rodrigo de Godoy, e pelo CEO Future Dojo, Felipe Collins. Na primeira aula, os executivos, que são referência em liderança, vão falar sobre A Era dos Líderes Exponenciais. Como falamos acima, com a chegada da era exponencial, o perfil de liderança que as empresas precisam mudou radicalmente. Neste episódio eles explicam o que mudou, além de como isso afeta a sua carreira e as perspectivas de futuras promoções.

A segunda aula abordará ‘As Habilidades do Novo Líder'. Ao contrário da crença comum, liderança não é uma característica biológica. Mesmo que você não seja um líder nato, é possível desenvolver as habilidades necessárias para se tornar um líder exponencial e adaptá-las à sua personalidade. Nesta aula, os professores vão explicar quais são essas habilidades e como adquiri-las.

O terceiro encontro é sobre O GPS da Liderança. Neste episódio você vai aprender que os desafios do líder são muitos, mas existe técnica para todos eles. Os especialistas apresentarão as mais modernas ferramentas de gestão que vão levar sua liderança a um próximo patamar.

Por fim, a última aula será dedicada a criar o Seu Plano Rumo a CEO. Não importa se seu objetivo é uma gerência intermediária, uma cadeira na direção ou ser o CEO da empresa. Godoy e Collins vão te ensinar como montar o seu plano de ação para chegar onde deseja.

A Jornada Rumo ao CEO é recomendada para quem:

Está estagnado na carreira e não sabe o que fazer para avançar;

Quer crescer na carreira corporativa de forma acelerada e assumir seu 1º cargo de liderança;

Já ocupa cargos de liderança intermediários e quer fazer carreira executiva e assumir cargos de direção;

Diretores, CEOs e Empreendedores de visão que buscam formar novas lideranças.

Conheça os professores

Rodrigo de Godoy

Rodrigo de Godoy é o head da Exame Academy, a plataforma digital de educação da Exame.

Antes disso, trabalhou por 12 anos no grupo UOL, onde trilhou toda a escada corporativa, saindo de Designer Educacional a Diretor de Educação Digital. Na Jornada Rumo ao CEO, Rodrigo vai trazer toda sua experiência de escalada corporativa para te ajudar a subir cada vez mais alto na sua carreira.

Felipe Collins

CEO da Future Dojo, uma escola virtual de competências cada vez mais pedidas pelas empresas, e sócio da ACE, uma aceleradora de Startups. Felipe é formado em Jornalismo pela Faculdade Cásper Líbero e pós-graduado em Marketing pela ESPM com extensão na FIU (Florida International University). O executivo lidera uma equipe multidisciplinar e é especialista em estratégias como Agile Marketing e Growth Hacking. Possui mais de 10 anos de experiência em liderança, marketing e comunicação, com passagens por COIN (Colorado Innovation Network), Terra, UOL, Propmark, Bradesco Esportes FM, Traffic Marketing Esportivo, Hook Digital, Getty Images, DPZ e outros.

