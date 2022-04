Curso desvenda ciência da felicidade, sucesso e propósito na carreira

Ter felicidade no trabalho e uma carreira com propósito e sucesso são o sonho da vasta maioria das pessoas. Em meio a uma grande mudança de paradigma e demissões em massa no meio corporativo, e também a uma proliferação de novas possibilidades profissionais, encontrar um emprego ou negócio que cumpra esses requisitos é um desafio constante.

Mesmo com tantos elementos subjetivos, existe ciência para conseguir desenhar uma carreira ideal — mesmo que ela não seja linear, e encontrar um trabalho que possa unir realizações pessoais e profissionais com alto desempenho.

É o que se propõe a ensinar o curso “O Novo Sucesso – A Ciência da Felicidade, Sucesso e Propósito na Carreira” que começa neste dia 6 de abril e tem psicólogos, especialistas em recolocação, executivos e empreendedores como professores.

O curso conta com mentorias ao vivo, aulas gravadas, ferramentas, material adicional e exercícios práticos para entregar um diagnóstico e plano completo de carreira, bem como orientação e premissas fundamentais para que o aluno possa dar os primeiros passos.

O módulo inicial trata de Propósito e Pertencimento, e tem como professor Alexandre Pellaes, mestre em psicologia do trabalho pela USP, professor, pesquisador, palestrante TEDx, pesquisador e especialista em temas relacionados a RH, liderança, futuro do trabalho e novos modelos de gestão.

Luiz Gaziri, psicólogo, professor de pós-graduação na FAE Business School, PUCPR e ISAE/FGV e autor dos livros A Incrível Ciência das Vendas, A Ciência da Felicidade e Os Sete Princípios da Felicidade, ensina o módulo sobre Ciência da Felicidade, que aborda psicologia positiva, relacionamentos, vieses, inteligência emocional e a relação com dinheiro, gratidão e reconhecimento.

A melhora de desempenho a partir do autoconhecimento e o design estratégico de carreira são a pauta do módulo Autoconhecimento e Performance, dado por Augusto Junior, executivo no Grupo Anga, professor convidado da Fundação Dom Cabral, e membro do conselho da revista HSM e da Lifeshape.

Por fim, Taís Targa, especialista em carreiras e recolocação, psicóloga e mestre em educação, professora de pós-graduação na FIA, LinkedIn Top Voice com mais de 500 mil seguidores na rede social e autora do livro Você de Emprego Novo faz a masterclass de Design e Plano de Carreira.

O curso conta com 13 horas de duração e é em modelo híbrido, ou seja: há encontros ao vivo e online, e também material gravado para consumir onde e quando quiser. As inscrições são realizadas neste link até o dia 6/4: Clique Para Saber Mais