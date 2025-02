Curso de liderança com metodologias de Stanford e Harvard abre inscrições em São Paulo

O Na Prática está com inscrições abertas para o seu Programa Executivo Liderança Transformadora, destinado a formar novas lideranças para o mercado de trabalho. Com metodologias de Stanford e Harvard, a formação acontecerá nos dias 14, 15, e 16 de fevereiro, em São Paulo.

“O Programa é uma oportunidade única para desenvolver competências de gestão de time e facilitação, aprendendo a liderar equipes de alta performance com segurança psicológica e acolhimento”, afirma Lorena Stephanie, Head de Educação do Na Prática. “Combinamos metodologias consagradas de grandes universidades, como Harvard e Stanford, com nossa expertise em gestão e liderança”

O que esperar do programa?

O programa oferece 30 horas de conteúdo, com base em referências das melhores universidades do mundo e abrange desde competências de facilitação de grupos até ferramentas de liderança de times.

Durante as aulas, os organizadores do curso utilizam uma metodologia educacional pragmática, com masterclasses de líderes reconhecidos. O último módulo do programa utiliza “t-groups”, pequenos grupos com um facilitador exclusivo, inspirado na metodologia do curso “Interpersonal Dynamics” da Escola de Negócios de Stanford.

O programa tem como objetivo desenvolver competências de gestão de equipes e facilitação, com foco na cultura e no modelo de liderança do Na Prática. Os participantes terão a oportunidade de refletir sobre sua liderança ao longo de toda a jornada.

Temas abordados

O programa aborda temas como:

Conectar-se com o time através da empatia e vulnerabilidade

Selecionar um time de sucesso

Mobilizar pessoas por meio de histórias inspiradora

Transformar um sonho coletivo em práticas de gestão e cultura

Liderar como um exercício frente a desafios sem solução técnica

Decidir em equipe com base nas melhores práticas

Delegar e acompanhar com foco em resultados duradouros

Desenvolver pessoas, extraindo o melhor de cada membro da equipe

Avaliar e dar feedback para promover a evolução contínua da equipe

Para quem é o programa?

O programa é ideal para lideranças intermediárias e colaboradores com potencial para se tornarem futuras lideranças. Os participantes têm, em média, 32 anos, e 70% deles já possuem experiência em liderança.

Benefícios adicionais

Networking

O programa oferece a oportunidade de se conectar com uma rede de pessoas que buscam grandes transformações.

Comunidade Alumni

Ao final do programa, os participantes se juntam à comunidade Alumni, onde podem continuar a trocar experiências.

Inscreva-se

As inscrições estão abertas até o dia 3 de fevereiro de 2025. Para mais informações e inscrições, acesse o formulário de inscrição.