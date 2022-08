Curadoria de conteúdo reúne dicas profissionais e desenvolvimento de carreira direto no e-mail

Iniciar a vida profissional e, posteriormente, se desenvolver profissionalmente sempre foi um desafio. Em 2022, com a economia global enfrentando as crises econômicas da pandemia e com o mercado de trabalho passando por tantas transformações, esse cenário fica ainda mais complicado.

Pensando em quem ainda está começando a carreira e naqueles que já têm mais experiência, mas querem estar por dentro das principais tendências do mercado, a EXAME Academy, plataforma de educação digital da EXAME, oferece uma newsletter semanal com o objetivo de agregar e acelerar o desenvolvimento pessoal e profissional dos assinantes.

O material é enviado, via e-mail, toda quinta-feira e é composto pelas notícias mais quentes e relevantes sobre o mercado de trabalho. Os conteúdos são 100% gratuitos e incluem também vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro do que há de mais importante em carreira no Brasil e no mundo.

Confira, a seguir, um pouco do que você vai receber ao assinar a newsletter EXAME Academy:

Curadoria de conteúdos

Informação de qualidade é a prioridade da EXAME. Os conteúdos disponibilizados na newsletter são cuidadosamente selecionados pelo time da EXAME Academy e trazem análises aprofundadas em primeira mão sobre o mercado de trabalho, com dados, pesquisas e o que há de mais novo e mais importante para que você termine a semana bem informado sobre os temas relacionados à carreira e possa tomar as melhores decisões sobre quais caminhos seguir na vida profissional.

Os conteúdos são relevantes para quem está entrando no mercado de trabalho e ainda precisa se familiarizar com os movimentos profissionais e com o cenário atual e também para aqueles que querem se manter sempre atualizados nesse assunto.

Dicas de carreira

É sabido que o mercado de trabalho está mudando. Hoje, candidatos que apresentem apenas habilidades técnicas, as chamadas hard skills, por mais atualizados e competentes que sejam, podem ficar para trás se não tiverem as habilidades socioemocionais e comportamentais bem desenvolvidas.

Uma pesquisa feita com mais de 260 recrutadores, em 2021, mostrou que para 93% dos profissionais de RH candidatos com soft skills outros que tenham os conhecimentos técnicos bem afiados. Outro estudo, feito pela The School Of Life, revelou também que as habilidades emocionais que os profissionais mais gostariam de desenvolver no pós-pandemia são o espírito empreendedor, a calma, a comunicação, a resiliência e a confiança.

Para as empresas, gestão de tempo, solução de problemas, flexibilidade, adaptação, trabalho em equipe e lidar com pressão são algumas das características mais valiosas que podem ser encontradas em um profissional.

Por meio da newsletter da EXAME Academy, você recebe dicas de onde buscar aperfeiçoamento das soft skills, quais são as habilidades essenciais e como se comportar em diversos momentos da carreira, da entrevista de emprego à liderança.

Oportunidades e profissionalização

De nada adianta ter as melhores habilidades, técnicas e socioemocionais, e não encontrar oportunidades para colocar todo o seu talento no mercado. Pensando nisso, a newsletter semanal da EXAME Academy traz também uma seleção de vagas, estágios e trainees, além de uma agenda com indicações de cursos, eventos e workshops para que os leitores possam se profissionalizar e especializar.

Aprenda pelo exemplo e seja sua melhor versão profissional

Os assinantes terão também acesso a entrevistas exclusivas com grandes líderes, executivos e empreendedores de sucesso para conferir histórias de quem deu certo na vida profissional, poder se inspirar e aprender com os melhores exemplos.

Os conteúdos são pensados para que os assinantes sejam sua melhor versão profissional e esteja sempre atualizados com o que há de mais novo e importante no mercado de trabalho. Para se inscrever na newsletter EXAME Academy de forma gratuita e começar a receber os materiais semanalmente, basta clicar aqui.

