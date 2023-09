Cultura de aprendizagem: o que é e por que não é só treinamento?

Mesmo que você não trabalhe com Treinamento e Desenvolvimento, ou até mesmo que você não seja do departamento de RH, saiba: você tem um papel importante no fortalecimento da cultura de aprendizagem da sua organização.

Até 2028, 44% das habilidades básicas dos profissionais vão mudar - Fórum Econômico Mundial

- 45% dos profissionais temem ficar obsoletos - Dell Technologies

- Dell Technologies 80% dos empregadores do Brasil encontram dificuldades para recrutar os colaboradores - ManpowerGroup

Eu poderia citar mais mil fontes que reforçam a necessidade de estarmos continuamente aprendendo. Afinal, são novos autores, novas redes sociais, novos institutos, novas organizações, novos dados, novas habilidades. Tudo hoje é novo, e ao mesmo tempo fica velho muito rápido.

A lógica de “concluir os estudos” não faz mais sentido porque aprender apenas uma vez não é mais suficiente. Como pessoas e principalmente como profissionais, é preciso entender que aprender continuamente não é mais apenas uma questão de querer. É uma questão de sobrevivência. E o desenvolvimento de uma cultura de aprendizagem sólida e saudável é o único caminho que vejo sentido em seguir até o momento.

O que é cultura de aprendizagem?

Diferente do que muitos acreditam, cultura de aprendizagem não é a mesma coisa que oferecer aos colaboradores treinamentos esporádicos ou até mesmo programas de desenvolvimento. Como o próprio nome sugere, ela tem tudo a ver com cultura. Ou seja, com um conjunto de valores, crenças e principalmente práticas que definem e regem o comportamento das pessoas na organização.

Assim como a cultura organizacional, a cultura de aprendizagem é a manifestação da valorização constante da aprendizagem contínua, por parte do RH, das lideranças e dos próprios colaboradores, que se veem como protagonistas nesse processo. Quando a cultura organizacional valoriza o aprendizado, ela naturalmente dá origem a uma cultura de aprendizagem.

Em uma organização que tem uma cultura de aprendizagem forte e saudável, os colaboradores são incentivados a assumir a responsabilidade pelo seu próprio desenvolvimento por meio de reconhecimento e também pela inspiração das lideranças, que também buscam o seu desenvolvimento contínuo.

Indícios de que a sua empresa possui uma cultura de aprendizagem

Aprendizagem é amiga do erro

Em um mundo marcado por recompensas e punições, nossa mentalidade é frequentemente moldada para evitar erros a todo custo. No entanto, sem eles, não existe aprendizagem. Entender que ele não deve ser temido, mas sim abraçado é uma mudança de mentalidade importante e isso implica investir em um ambiente seguro para as pessoas da organização.

A liderança é um dos maiores exemplos

Segundo a Deloitte, 70% do engajamento de um time depende da liderança. Portanto, se um líder demonstra compromisso com o seu próprio desenvolvimento, certamente isso terá impacto em todo o seu time e até mesmo em seus pares. Indicações de conteúdo, divulgação de certificados de cursos no LinkedIn e até mesmo o reconhecimento são ações interessantes para que os líderes reforcem a cultura de aprendizagem e inspirem pelo exemplo.

Intencionalidade é um norteador

Pergunte a qualquer pessoa se ela gosta de se desenvolver e duvido que receba um não como resposta. No entanto, na prática, não é tão simples assim. A agenda intencional surge como uma alternativa para que os colaboradores separem um tempo na agenda para se dedicar à aprendizagem.

As pessoas aprendem porque entendem que é importante para elas

Por último, o protagonismo. Sem ele nada se sustenta. É preciso que nós, como profissionais, estejamos sempre em busca de novos desafios, direcionando o nosso desenvolvimento a partir dos nossos próprios objetivos.

É um longo caminho, mas vamos chegar lá

Dados do Fórum Econômico Mundial mostram que enquanto as organizações e lideranças estimam que seis em cada dez profissionais precisarão se atualizar até 2027, apenas metade dos profissionais têm acesso a oportunidades de treinamento adequadas.

Reforço que investir em cultura de aprendizagem não é fácil porque implica em cultura, e não são todas as organizações que estão dispostas a fazer esse esforço. As empresas que a abraçam, no entanto, não apenas cultivam colaboradores mais realizados e produtivos, mas também garantem um futuro mais preparado e inovador para si mesmas.