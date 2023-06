Cultura de aprendizagem: evento gratuito ensina a desenvolver talentos e performance de equipes

O que é mais importante para um profissional na hora de escolher aceitar um emprego? Segundo o resultado de uma pesquisa da consultoria Randstad é o crescimento de carreira, fator escolhido por 75% dos respondentes. Em seguida estão remuneração e benefícios, representando 74% das pessoas (os participantes puderam escolher mais de uma opção).

Um outro levantamento, este feito pelo LinkedIn Research (2019), mostrou que 94% dos colaboradores consideram o desenvolvimento de carreira o benefício mais importante. Esses dados explicam o crescimento de estratégias de treinamento e desenvolvimento nas empresas com o objetivo de implementar a chamada cultura de aprendizagem, que reforça a necessidade e apresenta ferramentas para os colaboradores manterem o aprendizado contínuo.

Segundo a pesquisa Panorama T&D 2021/2022, o investimento anual em Treinamento & Desenvolvimento (T&D) no Brasil foi de, em média, R$ 758 por colaborador, enquanto nos Estados Unidos, no mesmo período, as empresas investiram US$ 1267 por funcionário. Em horas, esse número foi refletido em 35 horas de treinamento por colaborador nos Estados Unidos e 24 horas no Brasil.

Apesar da importância e da necessidade de aplicar treinamento e desenvolvimento, na maioria das vezes os gestores de RH não sabem quais ferramentas usar para implementar a cultura de aprendizagem nas organizações.

Masterclass gratuita sobre cultura de aprendizagem

Com o objetivo de ensinar gestores e profissionais de RH formas e ferramentas para implementar a cultura de aprendizagem, a Witseed (braço de educação corporativa da EXAME) organizou uma masterclass gratuita sobre o tema.

O conteúdo, que será transmitido online, pretende ajudar as empresas a desenvolverem seus talentos e dobrar a performance das equipes através da cultura de aprendizado.

A masterclass, que vai ao ar no dia 20 de junho, às 19h30, será ministrada por Bruno Leonardo, CEO da Witseed, que já soma mais de 15 anos de experiência no mercado de educação corporativa. Durante a aula, os participantes vão conhecer o plano prático para gestores de RH implantar uma cultura organizacional mais assertiva e engajada nas empresas, além de ficar por dentro dos temas mais quentes para os RHs até 2025.

