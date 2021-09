Empresas do Cubo Itaú abrem mais de 1.500 vagas de emprego

Está procurando uma nova oportunidade para sua carreira? O Itaú, a Everis e a CI&T estão em busca de profissionais de tecnologia e somam mais de 1.500 vagas.

As três empresas são mantenedoras do Cubo Itaú. Fundado em 2015, o hub de fomento ao empreendedorismo tecnológico tem mais de 400 startups abrigadas em suas plataformas físicas e digitais.

Veja as oportunidades de emprego:

Vagas no Itaú

O banco tem mais de 400 anúncios de vagas listados em sua página na 99 jobs. Segundo o comunicado do Cubo Itaú, há um volume ainda mais de vagas disponíveis para o time de tecnologia: 500 oportunidades. Confira as vagas no site.

Vagas na everis

A empresa que atua em consultoria de negócios e TI viu um aumento na demanda pelos seus serviços desde o ano passado. Até julho de 2021, a everis gerou mais 1.888 empregos. No momento, a empresa tem 800 vagas abertas para diversos níveis e especialidades diferentes.

As vagas são para escritórios e “hubs de serviços”, que concentram colaboradores de cidades próximas. São 460 vagas para os escritórios de São Paulo e Rio de Janeiro e 340 para os centros de Florianópolis, Blumenau, Curitiba, Brasília, Recife, Goiânia e Uberlândia. Confira as vagas no site.

Vagas na CI&T

A multinacional brasileira tem 250 vagas abertas com home office. Profissional de todo o país podem se candidatar. No primeiro semestre de 2021, a empresa contratou 453 pessoas. Algumas das vagas de destaque são para Software Architect, Data Engineer Pleno e Product Designer. Confira as vagas aqui.

Vagas em startups do Cubo Itaú

No site do hub de inovação, as startups publicam as oportunidades de emprego em aberto. No momento, são mais de 300 vagas listadas. A SupermercadoNow, por exemplo, tem 93 vagas. A maioria é para a posição de Shopper, que faz a compra e entrega de pedidos.

A Quero Educação tem 51 vagas abertas, com vagas para assistente de suporte comercial, analista de contas, analista de dados, estágio em recursos humanos, líder de Customer Success, entre outros. E a ClickSign tem 17 posições, com oportunidades para desenvolvedor front-end, copywriter, engenheiro de dados e outros.

Confira todas as vagas por aqui.

