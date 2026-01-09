Crise de reputação em 24h: o que líderes eficazes fazem quando tudo parece ruir

O que você faria se sua reputação, ou a da empresa que você lidera, estivesse em risco em questão de minutos? Em tempos de redes sociais, tudo viraliza.

E uma crise mal gerida nas primeiras 24 horas pode custar não apenas um cargo, mas toda uma marca. Para quem está em posição de liderança (ou se preparando para estar), entender como agir nesses momentos é uma habilidade crítica. As informações são da Entrepreneur.

Você pode aprender os segredos de liderança de um dos maiores empresários do Brasil. Garanta sua vaga gratuita na Masterclass exclusiva e transforme sua forma de liderar.

A urgência de agir com estratégia, não por impulso

Ao contrário do que muitos pensam, a primeira ação diante de uma crise não deve ser baseada em instinto ou desespero. Agir rápido é necessário, mas agir bem é fundamental.

De acordo com Emily Reynolds, especialista em gestão de reputação e CEO da R Public Relations, os líderes mais eficazes são aqueles que criam espaço para reunir informações, alinhar a equipe e responder com consistência, sem alimentar a confusão com mensagens apressadas ou contraditórias.

Fatos antes de falas: o peso da informação

A tentação de “responder logo” é grande. Mas, segundo Reynolds, o primeiro passo de uma gestão de crise madura é confirmar os fatos. Qual é a extensão do problema? Há dados que sustentam o que será dito à imprensa, clientes e equipe?

É nesse momento que separam-se líderes impulsivos de líderes estratégicos. Falar sem embasamento pode agravar o dano, enquanto reunir informações confiáveis pode evitar decisões precipitadas — e dar tempo para construir uma resposta clara e segura.

Quer aprender a pensar grande, agir com clareza e se conectar com pessoas de alto nível? Inscreva-se agora e participe gratuitamente da Masterclass com Jorge Paulo Lemann.

Comunicação não é improviso: é alinhamento

Outro ponto central nas primeiras 24 horas é o alinhamento da comunicação interna. Todos — do time de atendimento à alta gestão — precisam saber o que está acontecendo e como se posicionar publicamente.

Mesmo em situações de alta pressão, manter mensagens consistentes, transparentes e controladas evita que rumores ou informações desencontradas se espalhem. E, claro, preserva a credibilidade de quem lidera.

O papel da liderança jovem em tempos instáveis

Para quem está começando uma carreira ou assumindo posições de liderança agora, a habilidade de lidar com o inesperado é cada vez mais valorizada. Não se trata apenas de evitar crises, mas de saber conduzi-las com calma, racionalidade e responsabilidade.

No contexto da campanha Na Prática, que forma jovens talentos para liderar com ética e visão, este tipo de conteúdo oferece lições diretas:

Crises vão acontecer.

Emoção não pode guiar decisão.

Comunicação estratégica é tão importante quanto o plano de ação.

Aprenda sobre liderança com um especialista

A masterclass “Liderança com Jorge Paulo Lemann” é gratuita e online. Você terá acesso a três módulos exclusivos que ensinam a pensar grande com clareza, executar com simplicidade e eficácia e construir uma rede de pessoas talentosas para impulsionar sua carreira.

Com essa masterclass você pode:

Desenvolver uma mentalidade de Sonho Grande para alcançar objetivos ambiciosos

Aprender a executar com foco, simplicidade e eficácia, evitando erros comuns

Saber como se conectar com pessoas talentosas e diversas para acelerar o crescimento profissional

Equilibrar criatividade, inovação e pragmatismo para gerar resultados consistentes

Inscreva-se agora e garanta sua vaga gratuita para aprender com um dos maiores empresários do Brasil.