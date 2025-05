‘Crie suas próprias oportunidades’: conselho de ex-executiva da NBC para recém-formados

Entrar no mercado de trabalho nunca foi uma tarefa simples. Mas, segundo Bonnie Hammer, ex-vice-presidente da NBCUniversal e autora do livro 15 Lies Women Are Told at Work, o cenário atual impõe obstáculos ainda maiores aos jovens recém-formados.

“Para se destacar, a nova geração precisa parar de esperar e começar a agir”, ressalta Hammer.

As informações foram retiradas da CNBC.

O valor das conexões e da proatividade

Diante desse cenário, o conselho da executiva é claro: “Você tem que criar oportunidades para si mesmo”.

Isso significa estar disposto a aceitar convites inesperados, buscar conexões reais e, muitas vezes, sair da zona de conforto.

Ela cita o exemplo do filho de um amigo que, após enviar mais de 200 currículos sem sucesso, decidiu dirigir mais de 300 quilômetros para comparecer a um jantar com potenciais empregadores.

Resultado: saiu de lá com uma entrevista marcada — e acabou contratado.

"Foi a conexão pessoal que fez a diferença" destacou

Para Hammer, é essencial que os jovens parem de esperar pela vaga perfeita e comecem a enxergar valor em qualquer oportunidade.

"Eles precisam estar dispostos a conversar com amigos, aceitar empregos que não têm nada a ver com a suposta carreira que desejam seguir" ela complementa

O recado é claro: ação vale mais do que currículo.

