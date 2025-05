Criar conexões reais impulsiona sua rede de contatos e acelera seu caminho profissional

Começar uma carreira não é só sobre currículo ou portfólio. No cenário atual, onde boa parte das vagas de trabalho sequer chegam a ser anunciadas, o networking surge como uma das estratégias mais eficazes para quem busca oportunidades profissionais concretas.

Estima-se que cerca de 70% das vagas de emprego sejam preenchidas por meio de conexões — número ainda mais expressivo quando se trata de cargos de liderança.

Mas, afinal, o que é esse networking que todo mundo fala? É preciso romper com a ideia ultrapassada de que fazer networking é apenas distribuir cartões ou adicionar pessoas aleatórias no LinkedIn.

Essa visão redefine o conceito para quem está dando os primeiros passos no mercado de trabalho.

O networking passa a ser uma habilidade a ser desenvolvida — tão importante quanto qualquer conhecimento técnico. E a boa notícia: ninguém nasce sabendo, mas todo mundo pode aprender.

Primeiros passos com autenticidade

Para quem ainda está na fase inicial da carreira, a recomendação é começar devagar, com autenticidade e foco em relações verdadeiras. Algumas sugestões práticas são:

Comentar com conteúdo relevante nas postagens de quem se admira

Compartilhar referências que conectem pessoas com ideias em comum

Oferecer ajuda ou reconhecimento antes de pedir algo em troca

Reativar conexões e criar pontes

Uma das formas mais simples de começar é reativar conexões que já existem. Ex-professores, colegas da faculdade ou de cursos anteriores podem ser boas pontes para conversas mais profundas.

O segredo está na abordagem: lembrar de onde se conhecem, expressar admiração genuína e se colocar à disposição.

Ao contrário do que muitos pensam, networking não exige uma postura extrovertida ou artificial.

A autenticidade, nesse caso, é o maior trunfo.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.