Crase antes de palavras masculinas? Veja algumas situações em que o uso do acento grave é possível

Um curioso por mais conhecimento gramatical busca evitar generalizações. No possível uso do acento grave, é interessante repensar: pode ocorrer antes de palavras masculinas?

Se o músico tocava saxofone à John Coltrane, se o garoto chutava à Messi, se a mulher escrevia à Machado, o acento grave — mesmo antes de substantivos próprios masculinos — indica a ideia de estilo, moda.

Alguns podem até dizer que o termo feminino “à moda de” está implícito; prefiro observar o explícito e expor ao leitor os riscos da generalização.

É verdade sim que se poderia redigir:

“O músico tocava à moda de Coltrane o saxofone.”

Independentemente da argumentação gramatical criada, o acento precisa ali estar para demonstrar o estilo de o sujeito executar uma ação. Língua é detalhe. Condicionar-se a ser cuidadoso com o texto é o que cria aprendizado e, por vezes, satisfação.

Dentro do mesmo estudo, há um outro caso em relação ao uso da expressão “até a”. Veja:

“O terrorista destruiu tudo, até a entrada do hotel.”

O termo “até” pode representar “limite” ou “inclusão”. Conseguiu notar a ambiguidade? O terrorista destruiu tudo, incluindo a entrada do hotel? Destruiu tudo, e não a entrada do hotel?

Nesse caso, se a “entrada do hotel” não foi destruída, deve-se utilizar a preposição “a”:

“O terrorista destruiu tudo, até à entrada do hotel.”

Na semana que vem, continuarei com esse tema tão importante.

