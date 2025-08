CPRM abre concurso público com 115 vagas e salário base de R$ 10.577,48; saiba como se inscrever

A Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais (CPRM) abriu, nesta segunda-feira, 4, as inscrições para um novo concurso público. Estão disponíveis 115 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, com salários iniciais que chegam a R$ 10.577,48.

Os interessados devem se inscrever até as 16h do dia 2 de setembro, por meio do site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), organizadora da seleção. A aplicação das provas objetiva e discursiva está marcada para o dia 30 de novembro, das 8h às 13h, no horário de Brasília.

Segundo o edital, as oportunidades são distribuídas entre três níveis de escolaridade:

Pesquisador em Geociências (nível superior) : 64 vagas com salário de R$ 10.577,48

: 64 vagas com salário de R$ 10.577,48 Analista em Geociências (nível superior) : 24 vagas com salário de R$ 8.990,93

: 24 vagas com salário de R$ 8.990,93 Técnico em Geociências (nível médio/técnico): 27 vagas com salário de R$ 4.442,68

A jornada de trabalho é de 40 horas semanais e 30% das vagas são reservadas para pessoas negras. Enquanto 5% para pessoas com deficiência.

Etapas e lotação

O processo seletivo contará com:

Provas objetiva e discursiva (eliminatórias e classificatórias)

Avaliação de títulos (apenas para Pesquisador e Analista)

Perícia médica e heteroidentificação, quando aplicável

As taxas de inscrição variam conforme o cargo: R$ 180 (Pesquisador), R$ 140 (Analista) e R$ 100 (Técnico). Pessoas inscritas no CadÚnico ou doadoras de medula óssea podem solicitar isenção até o dia 6 de agosto.

A lotação dos aprovados ocorrerá conforme a classificação final, com possibilidade de escolha entre unidades da CPRM em 13 localidades, incluindo a sede em Brasília (DF), o escritório no Rio de Janeiro (RJ), além das superintendências regionais em Belém (PA), Belo Horizonte (MG), Goiânia (GO), Manaus (AM), Porto Alegre (RS), Recife (PE), Salvador (BA) e São Paulo (SP). As residências também estão na lista e ficam em Fortaleza (CE), Porto Velho (RO), Teresina (PI)

As provas ocorrerão nas mesmas 13 cidades. A validade do concurso será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período.