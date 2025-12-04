Controlador ou comunicativo? Esses são os 3 traços mais comuns dos gestores brasileiros

Uma análise do perfil de 50,6 mil gestores brasileiros revela um ponto em comum entre líderes de diferentes áreas e níveis hierárquicos: embora tenham alta capacidade de comando e comunicação, ainda demonstram fragilidades importantes em competências relacionadas à constância, paciência e planejamento.

O levantamento foi conduzido pela Febracis, considerada a maior escola de transformação pessoal e profissional da América Latina, por meio do CIS Assessment, ferramenta de diagnóstico comportamental utilizada para mapear tendências emocionais e padrões de liderança.

Os pontos fortes da liderança brasileira

De acordo com o estudo, três características se destacam entre gestores, diretores e gerentes:

Comando (59,7%) – indica presença forte, tomada de decisão rápida e capacidade de assumir protagonismo.

– indica presença forte, tomada de decisão rápida e capacidade de assumir protagonismo. Objetividade (58,4%) – habilidade de resolver problemas de forma direta, prática e focada em resultados.

– habilidade de resolver problemas de forma direta, prática e focada em resultados. Extroversão (58,2%) – facilidade de comunicação, motivação de equipes e influência em ambientes coletivos.

Esses atributos constroem o que a Febracis chama de um líder naturalmente ativo, que circula bem entre pessoas, inspira confiança e tende a puxar projetos e decisões.

Os maiores desafios: paciência, prudência e planejamento

Em contrapartida, traços ligados à construção de processos e à disciplina de longo prazo aparecem como os menos desenvolvidos:

Prudência (51%)

Paciência (51,6%)

Planejamento (52,9%)

As lacunas revelam uma liderança que, embora ágil e comunicativa, ainda luta para sustentar rotinas, criar estruturas sólidas e resistir à pressão do curto prazo.

Para Vanilson Leite, diretor do CIS Assessment, o desafio é combinar potência com maturidade emocional.

“Um gestor com perfil dominante tende a ser mais estratégico e competitivo. Mas, sem preparo emocional, pode se tornar ríspido, centralizador e intolerante. Já os líderes influentes tendem a ser carismáticos e bons comunicadores, mas também correm o risco de serem dispersos, pouco organizados e ineficazes em processos detalhados.”

Os perfis comportamentais mais frequentes

O estudo também classifica os participantes em perfis dominantes, influentes, estáveis e conformes. Entre os líderes avaliados:

Dominante (54,5%): perfil marcado por assertividade, energia, senso de urgência e competitividade. São líderes diretos, rápidos e orientados a resultados.

perfil marcado por assertividade, energia, senso de urgência e competitividade. São líderes diretos, rápidos e orientados a resultados. Influente (52,5%): comunicadores naturais, carismáticos e persuasivos. Têm facilidade para motivar equipes e criar conexões.

comunicadores naturais, carismáticos e persuasivos. Têm facilidade para motivar equipes e criar conexões. Estável (49,7%): profissionais mais colaborativos, pacientes e cuidadosos, que prezam pela harmonia do ambiente, mas podem ser mais avessos a mudanças bruscas.

profissionais mais colaborativos, pacientes e cuidadosos, que prezam pela harmonia do ambiente, mas podem ser mais avessos a mudanças bruscas. Conforme (48,3%): focados em qualidade, precisão, normas e processos estruturados. São analíticos e detalhistas, mas tendem a evitar riscos e improvisos.

São perfis considerados altamente proativos e orientados a resultados. Porém, quando emocionalmente despreparados, podem gerar efeitos colaterais — desde microgestão e conflitos até perda de foco e falhas em execução.

“Os pontos fracos entre esses dois perfis revelam um descompasso frequente entre a capacidade de liderança e a manutenção de processos de longo prazo. São profissionais que sabem liderar com energia, mas ainda precisam desenvolver resiliência e visão de continuidade.”

O que motiva os gestores brasileiros?

Além de traços comportamentais, o levantamento analisou valores que impulsionam as ações de líderes no país. Os principais são:

Teórico (64,2%) – desejo por conhecimento, aprendizado contínuo e domínio intelectual.

– desejo por conhecimento, aprendizado contínuo e domínio intelectual. Econômico (59,7%) – foco em eficiência, retorno e utilidade prática.

– foco em eficiência, retorno e utilidade prática. Político (58,3%) – motivação por influência, liderança e protagonismo.

A combinação mostra líderes orientados tanto ao desenvolvimento pessoal quanto ao impacto que conseguem gerar em suas organizações.

Autoconhecimento como fator-chave de liderança

Para Paulo Vieira, fundador da Febracis, compreender os próprios padrões emocionais é o principal caminho para uma liderança equilibrada e consistente.

“Um líder com perfil dominante sem preparo emocional pode ser centralizador e inflexível, enquanto um influente desregulado tende a se perder em discursos sem entrega. Quando um gestor compreende seus padrões e desafios, ele lidera com mais maturidade, e não apenas com autoridade.”