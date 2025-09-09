Contratações em alta? Especialistas revelam o que esperar do mercado de trabalho em setembro

Depois de um período marcado pela desaceleração das contratações, especialistas em carreira indicam que o início de setembro pode trazer uma nova onda de oportunidades no mercado de trabalho.

A expectativa é que empresas retomem seus processos seletivos com foco no cumprimento das metas de fim de ano e no planejamento estratégico para o próximo ciclo. As informações foram retiradas da CNBC Make It.

O que dizem os especialistas?

Katie Martocchio, gerente sênior de aquisição de talentos da Prompt, explica que esse período é marcado por uma “energia de volta às aulas”, na qual tanto empregadores quanto candidatos se tornam mais produtivos.

“Agora é o momento de integrar alguém que possa ajudar a apoiar e impulsionar essas metas até a linha de chegada”, afirma.

A explicação por trás do fenômeno sazonal envolve uma série de fatores logísticos e culturais: férias encerradas, rotinas retomadas e a urgência de preencher posições estratégicas antes do fim do ano fiscal.

Martocchio destaca ainda que muitas empresas tentam aproveitar o orçamento restante do ano para fazer as últimas movimentações de equipe. Por isso, publicar vagas em setembro se torna estratégico: há tempo hábil para contratar, treinar e integrar novos colaboradores antes da virada do ano.

2025 apresenta um cenário incerto

“Acho que este é o primeiro ano em que penso: será que vai acontecer?”, admite Maribel Valencia, recrutadora corporativa e técnica de Las Vegas, Nevada.

Por R$ 37 e com certificado, este treinamento introdutório mostra como começar uma carreira em IA – mesmo sem saber programar. Inscreva-se

A preocupação se dá pelo clima de cautela do mercado, diante de receios econômicos e de uma possível recessão, o que tem levado empresas a revisarem seus planos de crescimento e conterem gastos. “Conseguir um emprego agora é provavelmente o mais difícil que já vi”, completa.

A coach de carreira Colleen Paulson compartilha da mesma percepção. Embora acredite que haverá um leve aquecimento do mercado em relação ao meio do ano, ela não espera um boom semelhante aos anos anteriores. “Será como vimos no passado? Não sei se chegaremos lá.”

Já Martocchio aposta em uma recuperação mais visível e afirma que o "aumento de setembro" de 2025 chegou mais cedo, com muitas vagas sendo anunciadas ainda em agosto. A estratégia, segundo ela, foi acelerar os cronogramas de contratação para garantir equipes completas em setembro e outubro.

Quer dominar a inteligência artificial? Com direito a certificado, treinamento introdutório custa apenas R$ 37 e está com inscrições abertas

Como os profissionais podem se preparar

Atualizar o LinkedIn é um dos primeiros passos. As especialistas entrevistadas apontam que muitos candidatos priorizam a revisão do currículo, mas negligenciam o perfil profissional na rede.

No entanto, diante de um mercado cada vez mais competitivo, somente estar com os perfis atualizados pode não ser suficiente. Para se destacar, o profissional precisa apresentar diferenciais claros — e entre eles, dominar habilidades em inteligência artificial passou a ser decisivo.

Quer saber como a IA pode ser uma aliada na sua carreira? Clique aqui e faça sua inscrição para acesso exclusivo ao pré-MBA sobre o tema

Com o avanço da IA em diferentes setores, as empresas estão buscando colaboradores que saibam aplicar essas tecnologias de forma estratégica. Ter domínio de ferramentas como ChatGPT, Midjourney, automações com IA generativa ou conhecimentos básicos em machine learning passou de diferencial a pré-requisito para muitas posições de destaque.

Profissionais que investem tempo em desenvolver essas competências se tornam mais adaptáveis, analíticos e preparados para lidar com as transformações do mercado. Além de fortalecer a imagem profissional, habilidades em IA também mostram capacidade de inovação, resolução de problemas e pensamento estratégico.

Faça parte da futura geração de especialistas em IA

Para aqueles que desejam acompanhar a transformação e dar os primeiros passos em direção ao mundo da inteligência artificial, a EXAME apresenta o Pré-MBA em Inteligência Artificial para Negócios, um programa inédito que vai dar acesso de forma exclusiva às quatro aulas introdutórias do MBA.

Ao longo do treinamento, o especialista Miguel Lannes Fernandes vai mostrar o que é preciso para sair do zero e fazer parte da próxima geração de especialistas em IA do Brasil. “Independente do seu conhecimento em tecnologia”, garante o professor. Para participar, basta possuir diploma de graduação completa em qualquer área do conhecimento.

Outra boa notícia é que o programa está com desconto. De R$ 297, o valor para participar do workshop sai por apenas R$ 37 (e ainda pode ser dividido em até oito parcelas). As matrículas estão abertas e podem ser feitas pelo botão abaixo.

Não perca essa oportunidade: vagas para treinamento são limitadas. Se deseja fazer parte da futura geração de especialistas em IA, clique aqui