Contratação via SMS: a estratégia inusitada de uma empresa nos EUA para avaliar candidatos

Imagine participar de uma entrevista de emprego às 13h e, por volta das 22h, receber a seguinte mensagem: "Oi, aqui é Ben da Vanderbloemen. Ouvi dizer que todos ficaram impressionados com você hoje. Vamos conversar em breve?". Sua resposta — ou a ausência dela — pode influenciar sua contratação.

De acordo com a Business Insider, esse método inusitado é usado por William Vanderbloemen, CEO da Vanderbloemen Search Group, uma empresa de recrutamento executiva em Houston, Estados Unidos. A estratégia, apelidada de "teste do texto", foi criada para avaliar a rapidez de resposta dos candidatos, especialmente para posições em vendas e marketing, onde a agilidade é essencial.

O que o teste revela

De acordo com Vanderbloemen, responder rapidamente à mensagem noturna não é obrigatório, mas um retorno em até 24 horas já coloca o candidato à frente da maioria. No entanto, uma resposta em poucos minutos impressiona ainda mais, demonstrando que o candidato pode se alinhar à cultura acelerada de certas empresas.

Esse método surgiu quando Vanderbloemen percebeu que contratava pessoas promissoras que não entregavam o dinamismo necessário para atender seus clientes. Assim, ele decidiu medir essa habilidade antes de fazer uma oferta de trabalho.

"Não é um teste para todos os tipos de emprego, mas para certos cargos, como vendas e marketing, essa rapidez é essencial", explicou.

Flexibilidade também é avaliada

Além do "teste do texto", Vanderbloemen adota outros métodos para avaliar os candidatos. Um deles é mudar o local da entrevista com pouco tempo de antecedência, observando como o entrevistado lida com a mudança. Em uma ocasião, um candidato respondeu: "Não me importo, gosto de mudanças." Essa atitude positiva contou pontos.

Entretanto, Vanderbloemen reconhece que nem todos os cargos exigem essa flexibilidade e rapidez. Por isso, ele adapta os testes às características do trabalho.

Limites no ambiente de trabalho

Apesar de testar a agilidade fora do horário comercial, a empresa implementa regras para proteger os funcionários da sobrecarga. E-mails após o expediente devem ser respondidos em até 24 horas, e mensagens no Slack à noite indicam maior urgência. Já um telefonema fora do horário comercial é considerado "Defcon 1" e exige resposta imediata.

Essas diretrizes são aplicadas para equilibrar as demandas do trabalho com a vida pessoal dos colaboradores. Vanderbloemen acredita que essa abordagem não apenas testa os candidatos, mas também reflete a dinâmica da própria empresa.

A relevância do método no mercado atual

Com trabalhadores cada vez mais buscando equilíbrio entre vida pessoal e profissional, métodos como o "teste do texto" podem parecer contraditórios. No entanto, Vanderbloemen defende que ele é eficaz para identificar candidatos alinhados a culturas empresariais específicas.

"Para nossa empresa, especialmente em certos times, isso é um indicador direto de compatibilidade com nossa forma de trabalhar", concluiu Vanderbloemen.