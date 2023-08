Conteúdo gratuito: veja como construir uma carreira de sucesso trabalhando com impacto sustentável

Começou, na última segunda-feira, 21 de agosto, a série Carreira na Economia Verde. Desenvolvido pela EXAME, o conteúdo é dividido ao longo de quatro episódios e tem como principal objetivo mostrar a profissionais de diferentes área de formação como aproveitar a ascensão do ESG (e, dos chamados “empregos verdes”) para crescer na carreira em um dos setores mais aquecidos do mercado.

A primeira aula já está no ar: capacite-se para trabalhar no cenário da Economia Verde e construa uma carreira com mais propósito, ótimos salários e em cargos mais altos

Os impactos da nova economia no mundo

Nos últimos anos, a Economia Verde tem ascendido como um novo modelo econômico, marcado por uma proposta mais sustentável, consciente e responsável com o meio ambiente. Ela tem crescido de forma exponencial e é apontada como a principal alternativa aos moldes tradicionais de produção e consumo, caracterizados pela exploração desenfreada dos recursos do planeta.

Com a sua chegada e ascensão, esse novo modelo econômico tem mobilizado não apenas a sociedade, mas também as empresas e governos. Em julho deste ano, lideranças políticas e empresariais do Brasil visitaram a Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, para uma semana de estudos com foco especial nos desafios e oportunidades da nova economia.

Entre as empresas, a prioridade é tão grande quanto. Segundo uma pesquisa conduzida pelo Google Cloud em parceria com a consultoria The Harris Poll, para 69% dos executivos C-Level de 16 países do mundo, trabalhar temas de sustentabilidade é essencial para o sucesso de qualquer negócio.

O reflexo imediato do aquecimento desse cenário já pode ser percebido no mercado de trabalho: milhares de novas oportunidades profissionais estão se abrindo em áreas relacionadas à nova economia, como sustentabilidade e ESG.

Para ter uma ideia, de 2015 a 2022, a participação dos chamados “green talents” (“talentos verdes”) na força de trabalho global aumentou em 38,5%, segundo o Global Green Skills Report 2022, elaborado pelo LinkedIn.

De olho nesse cenário e a fim de contribuir com a formação de profissionais interessados na área, a EXAME está apresentando, ao longo desta semana, a série Carreira na Economia Verde.

Em 4 episódios virtuais e gratuitos, o treinamento promete revelar o mapa para construir uma carreira alinhada às demandas da Economia Verde, seja qual for a sua idade, área de formação ou atuação.

