Contagem regressiva: cursos do Na Prática serão pausados e alunos terão até 30/11 para concluí-los

O Na Prática, plataforma de desenvolvimento profissional, inicia em novembro uma fase decisiva de transição. A partir do dia 30/11, todos os cursos serão pausados por tempo indeterminado, como parte de um ciclo de atualização de conteúdos, estrutura e experiência de aprendizagem.

Embora a interrupção seja temporária, seus efeitos são imediatos: alunos que deixarem trilhas inacabadas poderão perder o acesso ao progresso já realizado e à possibilidade de emitir certificados.

Por isso, a organização lançou uma campanha de mobilização para incentivar a conclusão das formações ainda em novembro, especialmente entre quem já iniciou aulas e interrompeu o ritmo.

Conclua seu curso antes da pausa e garanta seu certificado até dia 30/11. Acesse agora AQUI

Quem já começou é o foco da principal frente da campanha

Entre os mais de 100 mil estudantes inscritos, uma parcela significativa iniciou cursos, mas avançou pouco ou nada nas trilhas.

Pensando nisso, é importante lembrar que retomar agora significa preservar o esforço investido. A lógica é simples e eficaz, “você já começou, agora conclua”.

Ou seja, retornar ao conteúdo antes da pausa evita a perda de horas de estudo, pontos acumulados dentro da plataforma e a necessidade de reinício futuro.

Os cursos envolvidos incluem formações essenciais para a vida profissional contemporânea, como:

Inteligência Emocional

Storytelling de Impacto

Comunicação Assertiva no Trabalho

Mande Bem na Entrevista

Masterclass: Carlos Brito

Masterclass: Gilen Bueno

Masterclass: Jorge Paulo Lemann — que terá sua última oportunidade de acesso antes da retirada do ar

Oportunidade também para novos alunos e trilhas paralelas

Apesar de a comunicação se concentrar em quem começou e parou, mas também para não-alunos, participantes ativos em outras trilhas e inscritos curiosos. Para esse público, o recado é pragmático: há pouco tempo para iniciar e finalizar cursos ainda este ano.

Emita certificados e registre horas complementares ainda este ano. Entre na plataforma e garanta seus certificados antes do final do ano

As formações são curtas, práticas e reconhecidas, o que facilita a conclusão dentro da janela de novembro. Ao mesmo tempo, representam uma alternativa rápida para quem busca horas complementares ou certificados oficiais antes do encerramento do semestre acadêmico.

Finalize as habilidades que você já começou a construir

Cada minuto investido nas suas trilhas representa evolução real — e essa evolução só se completa quando você conclui o que iniciou.

Com a pausa dos cursos chegando, este é o momento ideal para retomar seus estudos e garantir tudo o que já conquistou.

Acesse sua conta no Na Prática, retome sua trilha e finalize seu curso antes de 30/11