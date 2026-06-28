Consulado dos EUA abre vagas para curso gratuito de inglês com foco em tecnologia e empreendedorismo

Em um mercado de trabalho cada vez mais global, falar inglês deixou de ser um diferencial para se tornar uma habilidade estratégica, principalmente para quem deseja construir carreira em tecnologia, inovação ou empreendedorismo. De olho nesse cenário, a Embaixada e os Consulados dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com o Grupo +Unidos, abriram inscrições para o Access to American Innovation, programa gratuito que oferece formação em inglês voltada ao ambiente profissional.

Ao todo, serão disponibilizadas 155 vagas para brasileiros entre 18 e 30 anos, residentes no país, que possuam conhecimento básico ou intermediário do idioma e interesse em desenvolver competências para atuar em setores ligados à tecnologia e aos negócios.

As inscrições ficam abertas até 20 de julho e as aulas começam em setembro, em formato totalmente online.

"O Access to American Innovation foi desenvolvido para ajudar jovens brasileiros a aplicar o inglês em situações reais de trabalho. A formação oferece um caminho gratuito e prático para quem já tem um nível básico de inglês e quer ganhar repertório para usar o idioma principalmente em temas ligados à tecnologia, à inovação e ao empreendedorismo", afirma Daniel Grynberg, diretor-executivo do Grupo +Unidos.

O que os participantes vão aprender?

Com carga horária de 100 horas, o programa vai além das aulas tradicionais de inglês.

A formação será dividida em três frentes principais:

inglês voltado ao ambiente corporativo, incluindo reuniões, e-mails, relatórios, apresentações e construção do perfil profissional;

uma trilha de especialização, que poderá ser escolhida entre English for Technology — com temas como inteligência artificial, computação em nuvem e metodologias ágeis — ou English for Entrepreneurship , focada em liderança, startups, venture capital, modelos de negócios e técnicas de pitch;

— com temas como inteligência artificial, computação em nuvem e metodologias ágeis — ou , focada em liderança, startups, venture capital, modelos de negócios e técnicas de pitch; mentorias com profissionais do mercado e oportunidades de networking.

Segundo Scott Chiverton, diretor do Escritório Regional de Língua Inglesa (RELO), a proposta é preparar os participantes para um mercado cada vez mais internacional.

"O programa busca ampliar as oportunidades acadêmicas e profissionais de jovens brasileiros por meio do desenvolvimento da língua inglesa e de competências voltadas ao mercado de trabalho. Além do aprendizado do idioma, enfatiza a aplicação prática do inglês em contextos profissionais reais, especialmente nas áreas de tecnologia e empreendedorismo", afirma.

Quem pode participar?

Podem se candidatar pessoas que:

tenham entre 18 e 30 anos ;

; morem no Brasil;

possuam nível básico ou intermediário de inglês;

tenham interesse em tecnologia ou empreendedorismo;

disponham de computador, acesso à internet e disponibilidade para participar das aulas ao vivo.

Todo o programa será realizado de forma online.

Como será a seleção?

O processo seletivo acontecerá em diferentes etapas.

Os candidatos passarão pela análise do formulário de inscrição, participarão de encontros informativos e de entrevistas em grupo com dinâmicas de avaliação.

Segundo o Grupo +Unidos, todos os critérios estarão detalhados no edital disponível na página oficial das inscrições.

Embora o número de vagas seja limitado a 155 estudantes, a organização afirma que isso faz parte da proposta pedagógica.

De acordo com Scott Chiverton, a formação inclui aulas ao vivo, mentorias e acompanhamento próximo dos participantes, o que exige turmas menores para garantir uma experiência mais personalizada.

Uma nova fase do programa

O Access não é uma iniciativa nova da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil. O programa já teve outras edições, mas agora ganha uma versão voltada especificamente para o mercado de trabalho.

Nesta nova fase, o foco está no desenvolvimento do inglês profissional aliado a competências em inovação, tecnologia e empreendedorismo, aproximando os participantes do ecossistema de negócios norte-americano e das habilidades hoje mais valorizadas por empresas globais.

Como se inscrever