Na próxima sexta-feira, 20 de novembro, comemora-se o Dia da Consciência Negra, data que representa a luta contra a herança da escravidão na sociedade brasileira. Apesar de ser a maior parte da população, pretos e pardos enfrentam forte desigualdade no mercado de trabalho.

A taxa de subutilização (quando o trabalhador não trabalha ou trabalha menos do que gostaria) entre pretos e pardos era de 28%. Entre brancos era de 18,8%. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a desvantagem desse grupo populacional se mantém mesmo quando é considerado o recorte por nível de instrução. Entre pessoas com superior completo ou mais, taxa de subutilização de negros era de 15%. Entre brancos, era de 11,5%.

Nos gráficos abaixo, é possível observar outras discrepâncias apontadas pela publicação de 2019 Desigualdades Sociais por Cor ou Raça no Brasil, do IBGE.

No gráfico acima, é possível ver que as diferenças causadas pela cor da pele mesmo em casos de alta escolaridade também acontecem dentro do mercado formal.

A diferença é refletida da mesma forma no salário, até no mercado informal. Os dados abaixo mostram a diferença salarial média entre negros e brancos, por tipo de contratação.

Refletindo a composição padrão da população brasileira, pretos e partos no mercado de trabalho eram maioria, sendo um total de 57,7 milhões. O número de brancos era 46,1 milhões, de acordo com o relatório do IBGE. No entanto, esse percentual é invertido quando se olha para os níveis de gerência.