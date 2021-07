Conhecimento ou diploma? Especialistas falam sobre futuro do trabalho

Em sua estreia no YouTube, na última terça-feira, 6, o evento "Encontros Academy: Profissões do Futuro" abordou o tema "Gestão e Finanças". Os convidados especiais Tallis Gomes, da G4 Startups, e Fabrizio Gueratto, empreendedor e especialista em investimentos do E-Investidor, conversaram com Pedro Valente, CFO da EXAME, e Rodrigo Godoy, head da EXAME Academy, sobre o futuro do mercado de trabalho.

Para Gueratto, a dica é investir em conhecimento, algo que tem cada vez mais destaque no mercado de trabalho atual – e não o diploma. "No mercado de tecnologia, por exemplo, o que interessa é o conhecimento que a pessoa tem. Você nem pergunta se ela tem diploma, qual a formação. Pouco importa. Se ela sabe resolver a sua dor, isso que importa. Cada vez mais será isso que vai contar”, destaca.

Formado em comunicação social, Fabrizio Gueratto, começou a empreender com 18 anos, quando abriu uma empresa focada em assessoria de imprensa. "Costumo falar que o empreendedor não tem tesão pelo dinheiro. Se ele ganhar um bilhão de reais, vai pegar esse dinheiro e vai reinvestir e abrir novos negócios. O tesão é por realizar/fazer. Não é o dinheiro que o move", disse.

Por outro lado, o convidado Tallis Gomes, que fundou a Easy Taxi, começou a trabalhar com 14 anos – idade na qual montou sua primeira empresa. "Já fiz de tudo um pouco. Aos 19 fui morar na África do Sul. Voltei e decidi montar outra empresa, que foi meu primeiro grande fracasso. Depois fui segurança de balada, vallet, distribuí panfleto no sinal. Descobri que no Brasil, quando você quebra, você não vai a zero, você vai a menos do que isso”, afirmou.

Gomes explicou que conseguiu dar a volta por cima e montar outros negócios, até ter a ideia de criar a Easy Taxi, empresa que sob seu comando foi a maior do mundo em “transportation”.

Rodrigo Godoy e Pedro Valente foram os speakers da EXAME nesta primeira live sobre o futuro do mercado. Valente é formado em administração pelo IBMEC e possui mestrado em finanças pela London Business School. Já Godoy é mestre em Comunicação e Semiótica e especialista em Human-Computer Interface, além de atuar no segmento de Edtech (abreviação para “education technology”, ou, na tradução livre para o português, tecnologia educacional) há mais de uma década.

Juntos, no episódio da última terça-feira, 6, eles falaram sobre as melhores e mais atuais práticas de gestão de mercado, as demandas e necessidades do mercado e como um bom preparo, hoje, pode ser importante para te colocar em uma posição mais favorável em relação aos demais profissionais no futuro.

Na próxima terça-feira, 13, a doutora Patrícia Peck, Professora e coordenadora da pós-graduação em Gestão da Inovação e Direito Digital da FIA, será a principal convidada para falar sobre Data Science, as novas oportunidades do mercado digital, necessidades para o futuro profissional da área, e como se adequar às crescentes demandas do setor de tecnologia.

Os speakers da EXAME serão: Rodrigo Godoy, Hugo Carvalho e Rodrigo Ney.