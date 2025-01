Conheça os unicórnios verdes, empresas de US$ 1 bilhão que buscam talentos para trabalhar com ESG

Quando uma startup passa a ser avaliada em US$ 1 bilhão, há motivos para comemorar. Elas entram para o seleto grupo dos unicórnios – uma referência à criatura mitológica que, assim como essas empresas, é rara e valiosa.

Muitas vezes esse grupo é liderado pelas companhias de tecnologia, que com frequência dominam os recursos financeiros e o cenário de inovação. É o caso de empresas como Uber, Airbnb e ByteDance, que se consagraram como unicórnios e redefiniram setores inteiros com suas propostas disruptivas.

Mas as possibilidades estão se expandindo para incluir também as startups que focam em soluções sustentáveis e práticas socialmente responsáveis. Esses são unicórnios verdes que, apesar de ainda bastante limitado no Brasil, estão criando uma oportunidade gigantesca para empresários e profissionais.

Para quem está a frente dos negócios, é a chance de empreender sem deixar de lado a preocupação com impacto socioambiental positivo. Para profissionais, é um caminho para construir uma carreira com propósito e significado.

Quem são os "unicórnios verdes"?

Unicórnios verdes são startups avaliadas em mais de US$ 1 bilhão, que se destacam por seu compromisso com a sustentabilidade e práticas de ESG. Ao contrário dos unicórnios tradicionais, essas empresas têm como objetivo principal gerar impacto positivo no meio ambiente e na sociedade.

Em geral, elas atuam no mercado de energias renováveis, captura de carbono, economia circular, eficiência energética e recursos humanos.

Essas startups estão redefinindo o sucesso empresarial, atraindo investidores interessados em apoiar negócios que conciliam sucesso financeiro com responsabilidade socioambiental. A ascensão dos unicórnios verdes reflete uma mudança significativa no mercado, que prioriza a sustentabilidade como caminho para o desenvolvimento econômico.

Como ingressar nessas empresas?

*Este conteúdo é apresentado por Faculdade EXAME.