Conheça o Supa, um editor para criar vídeos animados em poucos minutos

O Supa é um editor de vídeo pensado para quem quer agilidade. Com uma página intuitiva, ele permite montar vídeos no estilo motion graphics (gráfico em movimento). É um estilo muito usado em vídeos explicativos, anúncios e conteúdos animados para redes sociais.

Mas o diferencial é que é possível construir esses vídeos de forma simples, com blocos prontos, textos animados e modelos personalizáveis, direto do navegador.

Na prática, basta escolher o formato, definir cores, inserir textos e exportar com poucos cliques.

Se você quer dominar as melhores estratégias para vender nas redes sociais, acompanhe esse treinamento sobre marketing da EXAME e Saint Paul; apenas R$ 37,00 e com três horas de carga horária. Inscreva-se aqui

Como o Supa funciona na prática?

A ferramenta oferece uma galeria com modelos prontos e editáveis, organizados por objetivo – vender, educar, engajar ou informar.

O usuário escolhe um modelo e, a partir disso, é como uma tela em branco. É possível:

Alterar texto, fonte e cores;

Substituir imagens ou vídeos de fundo;

Adicionar ícones e elementos visuais animados;

Ajustar o ritmo com transições suaves;

Exportar em alta qualidade, com proporções ideais para redes sociais.

Outra vantagem é que não precisa instalar nada. Tudo é feito por meio de cliques, blocos arrastáveis e personalização visual.

Como aplicar no marketing de forma simples?

O Supa é ideal para quem quer escalar a produção de conteúdo com mais dinamismo, sem depender de editores profissionais. Algumas ideias práticas:



Criar reels com dados e gatilhos visuais;

Produzir anúncios dinâmicos para produto ou serviço;

Explicar um processo de forma visual;

Apresentar novidades de forma rápida.

Em um mercado cada vez mais competitivo, dominar ferramentas como o Supa vai além da estética: é sobre comunicar com clareza, gerar valor rápido e se destacar com repertório visual. Quem entende como usar esses recursos de forma estratégica dá um passo à frente, não só na criação de conteúdo, mas na construção de autoridade.

Quer ser um líder estratégico de marketing na sua empresa? Posicione sua marca no topo com esse pré-MBA em marketing, branding e performance com duração de quatro aulas 100% online e uma certificação exclusiva; garanta sua vaga agora mesmo

Destaque-se no mercado com estratégia e performance



Seja qual for o tamanho da empresa ou o estágio da sua carreira, acompanhar — e aplicar — as tendências do mercado pode ser o diferencial que o separa da concorrência.

De olho nisso, a EXAME, maior plataforma de negócios do Brasil, se une à Saint Paul, uma das melhores escolas de negócios do mundo, para apresentar o Pré-MBA em Marketing: Branding e Performance.

Esse é um treinamento virtual e com certificado, apresentado por Leonardo Cirino, que revela o caminho para conquistar uma posição de liderança nas áreas de Marketing. Durante o treinamento, os alunos irão aprender como:

Transformar desafios complexos em oportunidades de crescimento;

Liderar estratégias de branding e performance;

Impulsionar as vendas dentro da empresa.

Todo esse conteúdo, que soma 3 horas de duração, está distribuído em quatro aulas 100% online (sendo a última delas ao vivo com Cirino), que misturam fundamentos teóricos e práticos. O investimento é de R$ 37,00.

Lidere estrategicamente o marketing da sua marca e posicione ela no topo com o pré-MBA da EXAME + Saint Paul; são quatro aulas (com três horas de duração) e com direito a um certificado para turbinar seu currículo. Não perca tempo! Acesse aqui e garanta a sua vaga