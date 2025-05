Conheça as cinco principais formas de se destacar em um processo seletivo de grandes empresas

Conquistar uma vaga nas empresas mais desejadas do país vai muito além de enviar um bom currículo.

Os processos seletivos mais concorridos exigem preparo técnico, inteligência emocional e autoconhecimento.

De testes automatizados a entrevistas aprofundadas, cada etapa é pensada para identificar candidatos com potencial de crescimento e alinhamento com a cultura da organização.

Agora, entenda como funcionam essas seleções e o que fazer para se destacar.

1. O início da jornada: inscrição online com testes automatizados

O primeiro passo para conquistar uma vaga nas maiores empresas do país pode parecer simples, mas esconde filtros poderosos.

O candidato se depara com formulários detalhados, testes de lógica, inglês e avaliações comportamentais.

Com o apoio de tecnologias como inteligência artificial, muitas companhias automatizam essa triagem inicial — o que torna essencial a clareza nas respostas e um currículo bem construído.

2. A câmera está ligada: vídeos de apresentação

Superada a etapa de inscrição, é comum o candidato receber um pedido para gravar vídeos respondendo perguntas como: “Por que você quer essa vaga?” ou “Conte uma experiência de superação”.

Essa fase não avalia apenas o conteúdo das respostas, mas também a objetividade, a comunicação e a autenticidade.

3. Trabalho em grupo sob os olhos da empresa

As dinâmicas em grupo são um dos momentos mais observados do processo. Mais do que acertar a resposta de um desafio coletivo, o que conta é a forma como o candidato escuta, propõe, organiza ideias e colabora.

O comportamento durante o exercício pesa mais do que o resultado final.

4. A entrevista individual: o currículo vira história

Com o avanço até as entrevistas, o processo se torna mais pessoal — e, ao mesmo tempo, mais exigente.

RHs e gestores querem ouvir histórias reais: situações difíceis, aprendizados, erros transformados em lições.

Dominar a própria narrativa, com clareza e autoconhecimento, pode fazer toda a diferença.

Aqui, o candidato mostra se está pronto não apenas para ocupar um cargo, mas para crescer junto com a empresa.

5. O desafio prático: pensar, organizar e apresentar

As últimas etapas geralmente envolvem a resolução de um case — um problema real ou simulado — com apresentação de uma proposta de solução.

O foco não é só no acerto técnico, mas em como o candidato estrutura ideias, defende argumentos e propõe ações conectadas à realidade da empresa.

Dê o próximo passo rumo a uma carreira de excelência

A Fundação Estudar criou o Na Prática, um ecossistema completo de desenvolvimento profissional para jovens em início de jornada. Agora, com o apoio do BTG Pactual, o Na Prática amplia seu alcance e reafirma sua missão: formar lideranças transformadoras para o Brasil.

Com isso, oferece o curso Carreira de Excelência, um treinamento gratuito e presencial com certificado, criado para jovens que querem se destacar profissionalmente e acelerar sua trajetória. Com metodologia focada em protagonismo, execução e networking, o curso já ajudou milhares de participantes a conquistarem as melhores oportunidades do mercado.

Ao longo da jornada, você participa de um encontro presencial, aplica os aprendizados em um projeto individual e conclui com uma apresentação online avaliada por profissionais de grandes empresas. Os melhores projetos ainda recebem reconhecimento e prêmios.