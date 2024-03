Conheça a empresa que montou um programa de estágio para encontrar o próximo CEO

Já imaginou participar de um programa de estágio que te prepara para ser um líder ou até mesmo o CEO da empresa? Essa é a proposta da “Vórtx CEO Generation”, programa de estágio criado pela Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado de capitais.

O programa está em sua segunda edição e tem como objetivo selecionar 16 talentos do mercado e oferecer uma experiência multidisciplinar aos candidatos a fim de encontrar o próximo CEO da empresa, além de preparar futuros presidentes para o mercado de capitais.

“Queremos que os nossos estagiários sejam a nossa futura liderança, que o nosso futuro venha da base que preparamos, sem necessidade de buscar fora. A ideia é valorizar os funcionários da casa”, diz Carolina Ottoboni, líder de Employee da Vórtx, que reforça que a primeira edição teve mais de 3 mil inscritos, 37 selecionados e 12 efetivados.

Como funciona o treinamento?

Os selecionados terão a oportunidade de passar por um processo de desenvolvimento interno e contribuir na prática, ao longo de 2 anos e de maneira rotativa, com projetos nas áreas de negócios (Funds Trust, Corporate Trust, Banking etc.) e áreas de suporte/backoffice (legal, employee experience, financeiro etc.).

“Estamos à procura dos talentos de uma nova geração que vai liderar o futuro do mercado financeiro. A primeira edição do programa nos aproximou de pessoas conectadas com o nosso propósito de descomplicar o mercado de capitais”, afirma Ottoboni.

O que muda nesta edição?

Diferente da primeira edição, os candidatos deste ano poderão escolher a área em que vão atuar do começo ao fim do estágio, diz a executiva do RH.

“Antes o estagiário começava em uma área e após 6 meses tinha que mudar para outro departamento totalmente diferente. Vimos que seria mais produtivo se o estagiário escolhesse uma macro área e pudesse desenvolver projetos em subáreas, sem precisar mudar de setor”.

Outra mudança prevista para este ano é um programa de learning no primeiro mês de atuação.

“Vamos ensinar desde noções básica de programação, uso de tecnologias de automação, até montar um robozinho”, diz Ottoboni que reforça que esse aprendizado inicial busca atrair profissionais que não necessariamente são da área de tecnologia, mas que tenham interesse de entrar no setor.

“Queremos continuar construindo essa rede de mentes brilhantes em um contexto de grandes transformações no mercado de trabalho”, afirma Ottoboni.

Quais são os requisitos?

Estudar qualquer curso universitário e que estejam no penúltimo ano de graduação;

Ter disponibilidade para regime de trabalho híbrido, com idas presenciais 3 vezes ao escritório em São Paulo.

Quais são os benefícios?

Para atrair talentos para o mercado financeiro, a empresa oferece uma bolsa-auxílio mensal de R$ 4 mil reais, além de vale-refeição, vale-transporte e plano de saúde.

"Ao final do programa, os profissionais que mais se destacarem receberão um bônus especial de admissão e, a depender da performance, terão a possibilidade de serem efetivados", diz Ottoboni.

Estagiários da primeira edição do programa "Vórtx CEO Generation", turma de 2021, que foram efetivados e que trabalham hoje na fintech (Vórtx/Divulgação)

Como se inscrever?

O processo seletivo inclui fases de inscrições, curso de liderança, testes (cultural, perfil profissional e técnico), case e entrevistas. Para participar, basta se inscrever na página do programa de estágio da Vórtx até o dia 28 de abril.

“O nosso objetivo com o programa de estágio é de sucessão, obviamente não será em dois anos de formação que um estagiário irá virá um líder, existe um processo, mas seria um sonho realizado se o próximo CEO saísse do programa de estágio”, diz a executiva de RH. “Temos um olhar de retenção e queremos que os selecionados do programa de estágio sejam a nossa futura liderança.”