Conheça a brasileira de 17 anos do Piauí aprovada na universidade onde Steve Jobs estudou

Aos 17 anos, Maria Júlia, estudante de Teresina (PI), foi aprovada em 11 universidades internacionais.

Entre elas, garantiu uma bolsa integral na Foothill–De Anza Community College District, na Califórnia, a mesma instituição por onde passou Steve Jobs, ícone da inovação e da liderança global.

A conquista é fruto de uma formação que vai além das provas e dos modelos tradicionais de ensino.

Educação que forma protagonistas

Maria Júlia é aluna da Great School, primeira escola internacional do Piauí, que vem abrindo espaço para uma nova realidade educacional no Nordeste: com foco em formação global, desenvolvimento de competências e estímulo à liderança desde os primeiros anos do ensino médio.

Fundada há quatro anos, a Great School nasceu com o propósito de preparar jovens para os desafios de um mundo cada vez mais conectado e exigente.

Na Great, acreditamos que cada aluno possui um potencial único. Por isso, oferecemos ferramentas personalizadas que permitem a cada um desenvolver o seu máximo e descobrir a grandeza que existe dentro de si, comenta Vilton Soares, mantenedor e diretor geral da escola.

Com currículo internacional e formação bilíngue desde a infância, a Great International School prepara seus alunos para o mundo com uma proposta acadêmica de excelência e visão global.

O corpo docente reúne professores formados em instituições como Harvard, Stanford e Oxford, e a escola oferece mentorias personalizadas que ajudam cada estudante a compreender seu propósito e planejar a trajetória acadêmica — seja em universidades brasileiras de ponta ou nas melhores do exterior.

Foi nesse ambiente multidisciplinar que Maria Júlia desenvolveu não só fluência em inglês acadêmico, mas também habilidades como liderança, criatividade, comprometimento e organização pessoal, competências valorizadas nos processos seletivos das melhores universidades do mundo.

“Trabalhamos para lapidar competências que valorizem mais do que uma prova, mas a trajetória completa do aluno”, reforça Bruna Oliveira, coordenadora do ensino médio.

Um novo capítulo na faculdade que fez parte da história de Steve Jobs

A Foothill–De Anza College, localizada na Califórnia, é uma instituição reconhecida por ter sido ponto de partida na formação de Steve Jobs, cofundador da Apple.

Jobs revolucionou o mercado de tecnologia com criações como o iPhone, o iPad e o iPod, tornando-se uma referência global em liderança, gestão e inovação.

Embora pretenda seguir carreira na odontologia, área tradicional em sua família, a jovem está aberta a novas possibilidades. Ela acredita que a experiência internacional pode ampliar sua visão de mundo e influenciar diretamente a gestão dos negócios da família no Piauí.

“Nunca pensei em estudar fora. Foi o incentivo dos meus professores e o apoio na organização da rotina que me deram confiança para seguir esse caminho”, relembra.

A primeira turma e os primeiros grandes resultados

A aprovação de Maria Júlia é um marco para a Great School.

Mesmo formando sua primeira turma do ensino médio completo, a instituição já se posiciona entre as mais inovadoras do país ao mostrar que é possível formar alunos preparados para disputar espaço nas melhores universidades do mundo.

“Temos uma estrutura completa, que contribui para o equilíbrio emocional dos estudantes durante uma fase desafiadora como os vestibulares e os processos de aplicação internacional”, afirma Vilton Soares, professor da escola.

A conquista da estudante também projeta novas referências para o Nordeste brasileiro e fortalece a importância de investir em modelos educacionais modernos, inclusivos e conectados com o mundo.

Onde a liderança começa

A trajetória de Maria Júlia revela que liderança não é ensinada apenas nas universidades ou no mercado de trabalho, ela nasce na escola, quando os jovens são estimulados a pensar com autonomia, agir com responsabilidade e buscar excelência em tudo o que fazem.

Esse modelo de ensino, que une gestão de tempo, pensamento estratégico, comunicação e empatia, prepara estudantes não apenas para passar em provas, mas para tomar decisões, liderar projetos e transformar contextos, habilidades essenciais em qualquer carreira.

Aos 17 anos, Maria Júlia representa uma nova geração: brasileiros preparados para pensar grande, competir globalmente e liderar com propósito. E tudo isso começa dentro da sala de aula.