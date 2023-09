Conheça 8 passos para uma liderança de resultado

Por Sônia Lesse, especialista em Diversidade & Inclusão, mentora para lideranças e diretora de experiências na Profissas

A liderança é uma jornada desafiadora que exige um compromisso contínuo com o desenvolvimento pessoal e profissional. Neste artigo, vou destacar o caminho para se tornar um líder de sucesso, trazendo os desafios e oportunidades para mandar bem na liderança. Também vou compartilhar dicas para quem ainda não chegou ao cargo de liderança e a importância de ser uma liderança inclusiva para ampliar os resultados do negócio - e facilitar sua gestão.

Você já deve ter feito diversos cursos, lido livros, recebido dicas de gurus e feito mentorias e cursos. Todas essas e outras ferramentas te direcionam pelos seguintes passos:

Passo 1: Autodescoberta e desenvolvimento pessoal

O autoconhecimento é fundamental para trazer consciência de quem se é e o que precisa desenvolver. O primeiro passo para se tornar um líder de sucesso é a autodescoberta e o desenvolvimento pessoal. Isso envolve entender seus valores, paixões e pontos fortes.

Há diferentes ferramentas para fazer isso, mas você pode usar papel e caneta e fazer um inventário da sua vida, potencialidades, comportamento e conduta.

Neste processo, enquanto liderança, você pode buscar ferramentas para mapear seu perfil comportamental, identificar sabotadores, crenças, estereótipos e vieses inconscientes. Nas mentorias que conduzo, sempre começo o processo de orientação com esta etapa.

Esta etapa também vai te ajudar a construir uma autoimagem positiva e confiante, através da valorização de quem se é.

Passo 2: Networking e Mentoria

Construir uma rede de relacionamentos sólida é essencial para avançar na liderança. Procure mentores e colegas que possam orientar e apoiar seu crescimento. Fazer parte de comunidades profissionais acelera muito o seu processo, pois vai conhecer e se conectar com realidades diferentes e aprender com outras vivências.

Há diversos eventos e fóruns focados em liderança, gestão e negócios: acompanhe as novidades e participe!

Passo 3: Educação e desenvolvimento contínuo

Liderança requer aprendizado contínuo. Esteja disposto a investir em educação e desenvolvimento, seja por meio de cursos, workshops e leituras. Considere programas de liderança que podem fornecer ferramentas e insights valiosos.

Mas não saia se inscrevendo em tudo que aparecer pela frente! É fundamental que você tenha um plano de desenvolvimento, pautado nos seus interesses e propósito. Assim, poderá conectar seus objetivos de desenvolvimento, suas possibilidades financeiras, as necessidades do negócio que você lidera e soluções que vão agregar valor à sua carreira.

Passo 4: Tenha uma conduta pautada em estratégia

Vejo com muita frequência lideranças tendo prejuízos no seu desempenho, impactando negativamente o time e em risco de demissão por não se direcionar para soluções e resultados. Aprender a ser uma liderança estratégica faz toda a diferença!

Você terá a habilidade para avaliar cenários, mapear possibilidades de resolução, escolher caminhos que beneficiarão todas as pessoas envolvidas e ainda será capaz de encorajar, motivar e inspirar seu time.

Passo 5: Comunique-se com confiança e empatia

A comunicação eficaz é uma habilidade crucial para líderes. Desenvolva a capacidade de se expressar com confiança e empatia, ouvindo atentamente as preocupações de sua equipe. Isso cria um ambiente de trabalho saudável e produtivo. Mas lembre-se de usar uma linguagem inclusiva e respeitosa com todas as pessoas.

Passo 6: Construa e mantenha um time diversificado

Uma liderança de sucesso promove a diversidade e a inclusão. Crie uma equipe que represente uma variedade de perspectivas e experiências. Isso não apenas promove a equidade, mas também impulsiona a inovação e a resolução de problemas.

Passo 7: Capacite e desenvolva sua equipe

Líderes eficazes capacitam e desenvolvem sua equipe. Ofereça oportunidades de crescimento, forneça feedback construtivo e esteja disponível para apoiar o desenvolvimento individual de cada membro da equipe. Cobrar performance e resultado sem ensinar o caminho para entregar isso, faz os melhores talentos irem embora.

Passo 8: Demonstre liderança autêntica

Por fim, seja autêntico em sua liderança. Não tente se encaixar em um molde pré-concebido. Em vez disso, defina seu próprio estilo de liderança com base em seus valores e personalidade. A autenticidade inspira confiança e respeito.

Eu, por exemplo, sou uma líder apoiadora, que gosta de compartilhar conhecimento e incentivar autonomia e autorresponsabilidade. Na prática, isso significa que eu tenho momentos constantes de feedback e mentoria com meu time, incentivo e direciono para o desenvolvimento de habilidades mas, principalmente, que eles usem suas potencialidades para ampliar os resultados do time.

Minha conduta acolhedora e objetiva permite que as pessoas me procurem quando precisam, mas também a se sentirem confiantes em fazer o que sabem e assumir riscos sem medo de punição - porque eles conhecem e confiam no processo.

Se despindo de ego e microgerenciamento

Tornar-se um líder de sucesso requer um compromisso constante com o crescimento pessoal e profissional. Para ter sucesso nessa jornada, você precisa reconhecer seus pontos de insegurança e controle, para identificar os momentos em que você microgerencia as pessoas pela falta de confiança, ou ainda esconde conhecimento e informação, pelo ego de ser “o que sabe mais”.

Se você mandar bem no seu trabalho, a ponto de formar líderes incríveis, você não vai perder sua cadeira. Crie um ambiente de colaboração e seja o líder de torcida do seu time: o ciclo do sucesso flui com naturalidade e você será referência no que faz.

E você já pode investir no seu desenvolvimento e se tornar uma liderança inclusiva!

A jornada em direção a uma liderança inclusiva é contínua e requer um compromisso constante. Ao investir em seu desenvolvimento e adotar práticas inclusivas, você não apenas se destacará como líder, mas também criará um ambiente de trabalho mais justo, equitativo e produtivo. A liderança inclusiva é uma oportunidade de criar um impacto positivo duradouro na vida das pessoas e nas organizações em que atua.

Aproveite e baixe agora o e-book gratuito Acelerando resultados com a Liderança Inclusiva, que meu time e eu preparamos para você na Profissas. Nele, compartilhamos conceitos, dados, dicas e estratégias para apoiar sua liderança e as políticas de gestão inclusiva da sua empresa. Você também vai acessar, gratuitamente, minha palestra Lidere o Agora, para aprender a liderar a si mesma, liderar pessoas e liderar negócios.