Uma das etapas do processo seletivo que costuma gerar mais dúvidas nos candidatos é a da entrevista. Como, em um espaço curto de tempo, mostrar aos recrutadores ou à gestão os principais resultados, qualidades e habilidades que poderão ser diferenciais? Apesar de a fórmula perfeita para este momento não existir, há maneiras de facilitar a interação candidato X RH neste estilo de avaliação.

De acordo com uma pesquisa realizada pela consultoria de Recursos Humanos Robert Half, 23% dos candidatos são reprovados em entrevistas de emprego por não se encaixarem na cultura da empresa e, ainda, 12% deles não conseguem a aprovação por não demonstrarem real interesse na vaga. Portanto, uma boa forma de começar a preparação para qualquer entrevista de emprego é mergulhar na cultura da empresa, para que, desta forma, seja mais fácil demonstrar interesse pelos valores da organização.

Além disso, outro ponto essencial para que os candidatos obtenham sucesso em suas entrevistas é o autoconhecimento, base para que algumas das principais questões dos recrutadores sejam esclarecidas do ponto de vista mais completo possível. Cabe aos candidatos, neste sentido, identificar quais são os pontos de suas trajetórias que poderão ser mais relevantes para a vaga desejada.

Confira quais são as 5 perguntas mais comuns para entrevistas de emprego e, ainda, como você poderá dar as respostas mais adequadas a cada uma delas com Diego Cidade, da Academia do Universitário, na coluna "A Nova Geração do RH".