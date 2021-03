Confira mais de 1.200 vagas com home office e mais oportunidades de destaque na semana

Está procurando um novo emprego? Uma pesquisa da consultoria Robert Half pelo LinkedIn com mais de 400 pessoas mostrou que o foco em 2021 para 34% dos profissionais estará em mudar de empresa.

Especialistas em RH acreditam que o universo do recrutamento e seleção vai continuar muito digital em 2021, com entrevistas online e diversas vagas de home office. Entre as dicas para quem tenta uma vaga esse ano, está a prática de usar palavras-chave no currículo e ter atenção redobrada às redes sociais.

Segundo pesquisa do IBM Institute for Business Value (IBV), os brasileiros estão fugindo das empresas sem flexibilidade de horário e local de trabalho. Esse foi o principal motivo para a mudança de carreira em 2020. Um em cada 10 brasileiros entrevistados deixou o emprego voluntariamente no ano passado.

Confira abaixo novas vagas com home office e outras oportunidades de destaque na semana:

São 52 vagas focadas nesse time e 9 em produto, com cargos como Pessoa Desenvolvedora de Software Front-end, Gerente de Tecnologia e Product Manager. Outras 23 vagas estão distribuídas no núcleo corporativo, nas áreas de marketing, comercial, operações, compras, financeiro e estratégia. Os contratados já entram na empresa em home office e todo o processo de seleção também será remoto. Confira as vagas pelo site.

RecargaPay

Após levantar investimento de mais de R$ 385 milhões, a RecargaPay está com 50 vagas abertas para atuar nos escritórios em São Paulo (Brasil),

Buenos Aires (Argentina) e Miami (EUA). As oportunidades oferecem a possibilidade de fazer trabalho remoto para sempre e são nas áreas de: Finanças e Contabilidade; Operação e BizDev; Marketing; Riscos e Operações de Cliente; Produto e Tecnologia. Confira as vagas no site.

A health tech conta com 480 funcionários, com 380 deles no Brasil e o restante na Argentina, Colômbia e México. E eles vão abrir mais 100 vagas de emprego ao longo do ano.

Os candidatos fora de São Paulo poderão atuar remotamente mesmo após a pandemia. Além disso, a empresa possui horários flexíveis e oferece benefícios como Gympass, programa de bônus e programa de saúde mental. Confira mais informações e se inscreva aqui.

São mais de 400 vagas para trabalho remoto na área de tecnologia, para candidatos de qualquer lugar do Brasil.Entre as oportunidades de trabalho disponíveis estão cargos como: Engenheiro de Software, Cientista de Dados, Engenheiro SRE, Engenheiro de Dados, Engenheiro de Qualidade de Software, Analista de Produto, Designer, Agilista, entre outros. Veja como se inscrever nas oportunidades neste site.

São 40 oportunidades para cargos como Product Owner, Scrum Master, Engenheiro(a) de Dados, Analista de BI (business intelligence), Arquiteto(a) de Soluções, Cientista de Dados e Analista de Infra DevOps.

As equipes nessas áreas têm atuado remotamento, então as oportunidades estão abertas para profissionais em qualquer local do mundo para trabalhar em home office. Os interessados devem enviar seu currículo através do número (11) 94317 6360 no WhatsApp.

Mosaico

A dona das marcas Zoom e Buscapé está em busca de 50 novos profissionais de TI para sua equipe. As vagas são em home office e aceitam pessoas de todo o Brasil. As vagas são para engenharia de software (Back end, front end e full stack), tech lead e DevOps. Confira as vagas no site.

B2W Digital E empresa quer expandir suas equipes de Tecnologia, Comercial, Marketing, Gente & Gestão, Logística, Financeiro, Contábil e Fiscal. Eles procuram por perfis diversos e todas as 400 vagas estão abertas para pessoas com deficiência.

Nuvemshop

A empresa planeja contratar 100 pessoas até o final do primeiro semestre de 2021 no Brasil. Outras 60 estão sendo abertas também na Argentina e no México. As oportunidades nacionais são para as áreas de Tecnologia, Produto, Comercial, Marketing, Finanças, Dados e Recursos Humanos em São Paulo (SP), Bragança Paulista (SP) e Belo Horizonte (MG). Alguns cargos podem ser preenchidos com pessoas que moram em qualquer cidade do Brasil com o modelo 100% remoto nos departamentos de Marketing, Comerciais e Tecnologia. Confira as vagas.

A empresa está procurando por profissionais com deficiência para preencher 200 vagas de emprego em todo o Brasil. Todas as oportunidades são para início imediato e estão distribuídas em lojas do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Pernambuco, Paraná, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul.

Os interessados poderão se cadastrar no banco de currículos pelo site da Gupy.

Nexa

A mineradora de Zinco está com mais de 220 vagas abertas para em Juiz de Fora, Três Marias, Belo Horizonte (MG), Aripuanã (MT), São Paulo (SP), Peru e Luxemburgo. Eles procuram por pessoas para as áreas de comunicação, finanças, TI, suprimentos, enfermaria, segurança do trabalho, manutenção, entre outras. As inscrições podem ser feitas em três sites: Brasil , Peru e Luxemburgo.