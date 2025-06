Concursos públicos em São Paulo: veja 5 vagas com remunerações de até R$ 13 mil

O estado de São Paulo tem concursos públicos com inscrições abertas, que oferecem salários de até R$ 13 mil. As vagas são para profissionais com níveis de escolaridade que vão do fundamental ao superior.

Conselho Regional de Odontologia de São Paulo (CRO-SP)

São 14 vagas para cargos de níveis médio e superior, como Auxiliar Administrativo, Assistente de Comunicação, Analista Contábil e Analista de Desenvolvimento de Sistemas de Informação. Os salários variam de R$ 3.965,17 a R$ 9.043,98. As inscrições vão até 6 de agosto pelo portal do Instituto Quadrix.

Progresso e Habitação de São Carlos (PROHAB)

O concurso oferece 13 vagas para níveis fundamental, médio, técnico e superior, para cargos como Agente Operacional, Oficial de Manutenção, Fiscal de Obras e Posturas e Arquiteto. Os salários variam de R$ 2.458 a R$ 13.908,56. As inscrições seguem até 16 de julho no site do Instituto Nosso Rumo.

Prefeitura Municipal de Araraquara

São mais de 270 vagas para cargos como Agente de Apoio ao Estudante da Educação Especial, Agente Escolar e Analista de Procuradoria. A remuneração varia de R$ 1.803,33 a R$ 7.046,30. As inscrições vão até 16 de julho pelo portal do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM).

Prefeitura Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

Aberto para o cargo de Contador, com salário de R$ 5.591,36. As inscrições podem ser feitas até 1º de julho no site da Om Consultoria Concursos.

Serviço Autônomo de Água, Esgoto e Meio Ambiente do Município de Buritama (SAAEMB)

Oferece vagas para Encanador, Operador de Máquinas e Agente Administrativo, com salários entre R$ 2.031,54 e R$ 3.636,51. As inscrições ocorrem de 28 de junho a 13 de julho pelo portal da CMM Assessoria e Consultoria em Gestão Pública.

Além desses concursos, órgãos como a Prefeitura de São Paulo, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SP) e o Ministério Público da União (MPU) têm seleções autorizadas ou com bancas definidas, oferecendo centenas de vagas com salários que podem superar R$ 13 mil, como o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, que remunera R$ 16.413,63.

Os interessados devem acompanhar os sites oficiais das bancas organizadoras para informações atualizadas sobre prazos e procedimentos de inscrição.