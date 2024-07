Concursos de julho: veja as mais de 43 mil vagas para serviço público com salário de até R$ 20 mil

O mês de julho chegou com muitas oportunidades em concursos públicos em todo o país. São mais de 43 mil vagas em concursos abertos, com edital publicado e inscrições abertas em diversas carreiras com remunerações que podem passar dos R$ 20 mil e a estabilidade, tão sonhada pelos concurseiros.

O destaque do momento é a carreira militar, que tem 490 vagas abertas com remunerações que podem variar de R$ 1.334,00 a R$ 9.070,60. A carreira nas forças armadas é um sonho de muitos brasileiros. Em julho, as inscrições estão abertas para os concursos do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA), Instituto Militar de Engenharia (IME), para o Quadro Técnico de Praças da Armada e Corpo Auxiliar de Praças da Marinha.

Os concursos são bem distintos, segundo Diego Ribeiro, coordenador de Carreiras Militares do Gran.

“Tem vaga para oficial, sargento e soldado. Os concursos do IME e ITA, por exemplo, são concursos para oficiais engenheiros, o IME é do exército e o ITA é da aeronáutica. Os dois têm concursos para nível médio e nível superior. Para nível médio é um vestibular, inclusive é o vestibular mais difícil do Brasil. Outra característica desses vestibulares é que dois formam engenheiros e o aluno pode escolher se quer sair oficial ou se quer seguir carreira civil.”

Ainda de acordo com o especialista, os desafios são os mesmos de qualquer concurso público, e exigem muita dedicação e preparação, principalmente as oportunidades no IME e ITA.

“Pela complexidade e dificuldade de ser aprovado, esses concursos estão entre os mais difíceis da carreira militar. Além disso, é importante o candidato avaliar se tem aptidão para a área de exatas. Em resumo, o ideal é começar a se preparar o quanto antes e estudar muito”, afirma o professor.

Veja todos os concursos abertos no mês de julho:

Polícia Militar do Espírito Santo

Banca organizadora: Instituto AOCP

Cargos: Oficial

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Segurança Pública / Policial

Lotação: Espírito Santo

Número de vagas: 40 vagas

Remuneração: R$ 10.005,36

Inscrições: 04/06/2024 a 08/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 93,00

Data da prova objetiva: 15/09/2024

GCM São José do Rio Preto SP

Banca organizadora: Vunesp

Cargos: Guarda Civil

Escolaridade: nível médio

Carreiras: Policial

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 100

Remuneração de: R$ 2.897,33

Inscrições: 12/06 a 11/07

Taxa de inscrição: R$ 69,30

Data da prova objetiva: 15/09/2024

Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização do Estado da Bahia

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas

Cargos: Agente Penitenciário

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Policial

Lotação: Estado da Bahia

Número de vagas: 287 vagas

Remuneração: R$ 2.601,04

Inscrições: de 17 de junho a 18 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 90,00

Data da prova objetiva: 15 de setembro de 2024

Serviço Social Autônomo PARANÁ EDUCAÇÃO

Banca organizadora: Fauel

Cargos: Advogado, Analista Administrativo, Técnico Administrativo e Contador

Escolaridade: Médio e Superior

Carreiras: Administração, jurídica e contabilidade

Lotação: Paraná

Número de vagas: 06 vagas

Remuneração: de R$ 2.225,74 a R$ 5.649,46

Inscrições: de 20/06 a 08/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 30,00 a R$ 70,00

Data da prova objetiva: 25/08/2024 (para o cargo de Advogado)

demais datas serão divulgadas.

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul

Banca organizadora: Fundatec

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: administrativa e tecnologia da informação

Lotação: Rio Grande do Sul – RS

Número de vagas: 27 vagas

Remuneração: R$ 3.010,79 a R$ 10.302,00

Inscrições: 13/06/2024 a 12/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 113,44 a R$ 258,66

Data da prova objetiva: 01/09/2024

SME Mongaguá SP

Banca organizadora: INDEPAC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio e superior

Carreiras: Educação, serviço social

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 88

Remuneração de: R$ 1.800,00 a R$ 6.981,01

Inscrições: 12 de junho de 2024 a 5 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 47,00 a R$ 57,00

Data da prova objetiva: 28 de julho de 2024

SME Montes Claros MG

Banca organizadora: FUNDEP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Educação, administrativa, tecnologia da informação, arquitetura, serviço social, contabilidade, engenharia, saúde, nutrição, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 1.753

Remuneração de: R$ 1.997,55 a R$ 5.905,02

Inscrições: 03/06/2024 a 02/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 e R$ 110,00

Data da prova objetiva: 4 de agosto de 2024

Universidade Estadual de Campinas – SP

Banca organizadora: Fundação Vunesp

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio, técnico e superior

Carreiras: saúde, administrativa e outros

Lotação: São Paulo – SP

Número de vagas: 41 vagas

Remuneração: R$ 4.404,77 a R$ 8.809,69

Inscrições: 23/05/ 2024 a 04/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 130,00, a R$ 193,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Tribunal de Contas do Estado do Acre – TCE AC

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Auditor, Analista e Técnico

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: controle, administrativa, tecnologia da informação, jurídica e outras

Lotação: Acre – AC

Número de vagas: 38 vagas

Remuneração: até R$ 12.459,27

Inscrições: de 20/06/24 a 09/07/2024

Taxa de inscrição: de R$ 81,00 a R$ 132,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo

Banca organizadora: Fundação Vunesp

Cargos: Escrevente Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Tribunais

Lotação: Estado de São Paulo

Número de vagas: 572 vagas

Remuneração: R$ 6.043,54

Inscrições: de 03/06/2024 a 12/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 81,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

Tribunal Regional do Trabalho do Ceará

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Cargos: Técnico e Analista

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Diversas

Lotação: Ceará

Número de vagas: 02 vagas + CR

Remuneração: De R$ 8.529,65 a R$ 16.035,69

Inscrições: De 17/06/2024 a 12/07/2024

Taxa de inscrição: De R$90,00 a R$ 110,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

TSE Unificado

Banca organizadora: Cebraspe

Cargos: Analista e Técnico Judiciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Tribunais

Lotação: Nacional

Número de vagas: 412 + CR vagas

Remuneração: Técnico Judiciário: de R$ 8.529,65 a R$ 12.807,24 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS paga apenas para os cargos na área de segurança.

Analista Judiciário: de R$ 13.994,78 a R$ 21.013,03 + benefícios (Auxílio-alimentação, Auxílio pré-escolar, AQ Treinamento e AQ Títulos) + GAS apenas para os cargos na área de segurança + GAE apenas para analista judiciário – área judiciária – Oficial de justiça.

Inscrições: De 04/06/2024 a 18/7/2024

Taxa de inscrição: De R$ 85,00 a R$130,00

Data da prova objetiva: 22/09/2024

Procuradoria-Geral do Estado do Goiás

Banca organizadora: Fundação Carlos Chagas – FCC

Cargos: Procurador

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Jurídica

Lotação: Estado de Goiás

Número de vagas: 10 vagas + CR

Remuneração: R$ 39.112,10

Inscrições: 7/06/2024 a 10/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 336,00

Data da prova: 4/08/2024

Ministério Público do Estado de Goiás

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Secretário auxiliar

Escolaridade: Nível fundamental

Carreiras: Administrativa

Lotação: Itaberaí/GO

Número de vagas: 02 vagas + CR

Remuneração: R$ 3.910,20

Inscrições: de 01/07/2024 a 30/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 62,02

Prefeitura Ribeirão das Neves MG

Banca organizadora: IBGP Concursos

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, ISS, segurança pública, jurídica, tecnologia da informação, arquitetura, serviço social, contabilidade, engenharia, psicologia, nutrição, comunicação social

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 211+CR

Remuneração: de R$ 1.467,32 a R$ 15.193,52

Inscrições: de junho a 2 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 160,00

Data da prova objetiva: 27/07/2024 e 28/07/2024

Cursos de Formação e Graduação de Oficiais da Reserva (CACFG/Reserva)

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Oficiais da Reserva

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Militares

Lotação: Nacional

Número de vagas: 38 vagas

Remuneração: R$ 1.507,00 (durante o curso)

R$ 26.019,61 (após o curso)

Inscrições: de 29/05/2024 a 10/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 140,00

Data da prova objetiva: 29/09/2024

Quadro Técnico de Praças da Armada (QTPA)

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível Médio

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 11 vagas

Remuneração: R$ 1.414,82 (durante o curso)

Inscrições: De 09/07/2024 a 31/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 75,00

Data da prova objetiva: 15 de setembro de 2024

Instituto Tecnológico da Aeronáutica – ITA

Banca organizadora: Comissão Própria

Cargos: Áreas de Engenharia

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 180 vagas

Remuneração: de R$ 1.507,00 a R$13.570,05

Inscrições: de 03/06/24 até 18/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 195,00

Data da prova objetiva: 13/10/2024 (Primeira fase)

Corpo Auxiliar de Praças da Marinha

Banca organizadora: Comissão própria

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Militar

Lotação: Nacional

Número de vagas: 200 vagas

Remuneração: R$ 1.339,00 (durante o curso de formação) até R$ 3.739,30 (após a formação)

Inscrições: de 02/07/2024 a 15/07/2024

Taxa de inscrição: de R$ 65,00

Data da prova objetiva: 29/09/2024

Universidade Federal do Piauí – PI

Banca organizadora: Copese

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis técnico e superior

Carreiras: educação e tecnologia da informação

Lotação: Piauí – PI

Número de vagas: 5 vagas

Remuneração: R$ 2.667,19 a R$ 4.556,92

Inscrições: 03/06/2024 a 08/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 100,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 11/08/2024

Secretaria de Estado de Obras Públicas do Pará (SEOP PA)

Banca organizadora: Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional (CETAP)

Cargos: diversos

Escolaridade: níveis médio e superior

Carreiras: administrativa

Lotação: Pará – PA

Número de vagas: 31 vagas + cadastro de reserva

Remuneração: R$ 1.320,00 a R$ 3.104,35

Inscrições: 21/05/2024 a 02/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 50,00 a R$ 80,00

Data da prova objetiva: 25/08/2024

Conselho Regional de Química da 15ª Região

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Auxiliar Administrativo e Fiscal

Escolaridade: Nível médio e técnico

Carreiras: Administrativas

Lotação: Natal/RN

Número de vagas: 1 vaga imediata + 59 cadastros de reserva

Remuneração: de R$ 1.920,00 a R$ 4.800,00

Inscrições: 28/05 a 08/07/2024

Taxa: R$ 65,00.

Prova objetiva: 25/08/2024

Empresa de Pesquisa Energética

Banca organizadora: Fundação Getúlio Vargas

Cargos: Advogado, Analista de Gestão Corporativa e Analista de Pesquisa

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Nacional

Número de vagas: 90 vagas

Remuneração: R$ 13.819,45

Inscrições: de 12/06/2024 a 11/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 120,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Conselho Regional de Medicina de Alagoas

Situação atual: edital publicado

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Agente Fiscal e Agente Administrativo

Escolaridade: Nível médio

Carreiras: Administrativa

Lotação: Maceió – Alagoas

Número de vagas: 70 vagas

Remuneração: R$2.280,40 a R$3.500,00

Inscrições: de 06/06/2024 a 11/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 72,00

Data da prova objetiva: 25/08/2024

Fundação Piauí Previdência

Banca organizadora: FCC

Cargos: Analista Previdenciário

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Piauí

Número de vagas: 20 vagas

Remuneração: R$ 11.549,35

Inscrições: 07/06/2024 a 04/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 180,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

SAAE Aparecida SP

Banca organizadora: Vunesp

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio e superior.

Carreiras: Administrativa, tecnologia da informação, contabilidade, controle

Lotação: São Paulo

Número de vagas: 30+CR

Remuneração de: R$ 1.573,17 a R$ 5.648,51

Inscrições: 17 de junho de 2024 até 17 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 54,90 a R$ 98,80

Data da prova objetiva: 15 de setembro de 2024

Ministério da Pesca e Agricultura

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: Diversos

Escolaridade: Nível superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Nacional

Número de vagas: 264 vagas

Remuneração: R$ 6.130,00

Inscrições: de 24/06/2024 a 25/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 62,00

Data da prova objetiva: 11/08/2024

Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

Banca organizadora: Instituto Quadrix

Cargos: Agente Administrativo, Agente Fiscal, Analista de Tecnologia da Informação,

Analista Contábil e Financeiro e Controlador Interno

Escolaridade: Nível médio e superior

Carreiras: Administrativa

Lotação: Rondônia (RO) e Acre (AC)

Número de vagas: 245

Remuneração: R$ 2.200,00,a R$ 4.800,00

Inscrições: de 19/07/2024 a 22/07/2024

Taxa de inscrição: R$ 58,00 e R$ 66,00

Data da prova objetiva: 01/09/2024

Concurso SMS Betim MG

Banca organizadora: FUMARC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis médio, técnico e superior

Carreiras: Saúde, serviço social, farmácia, odontologia, enfermagem, farmácia, nutrição, fisioterapia, psicologia

Lotação: Minas Gerais

Número de vagas: 1.341

Remuneração de: R$ 1.345,00 a R$ 8.773,38

Inscrições: 2 de junho a 3 de julho

Taxa de inscrição: R$80,00 a R$130,00

Data da prova objetiva: 4 de agosto

Secretaria Municipal de Saúde (SMS)

Banca organizadora: IDECAN

Cargos: diversos

Escolaridade: Nível médio, técnico e superior

Carreiras: Saúde, serviço social, enfermagem, farmácia, fisioterapia, nutrição, odontologia, farmácia

Lotação: Salvador

Número de vagas: 593 +CR

Remuneração: de R$ 2.250 a R$ 12.666,54

Inscrições: de 07/06/2024 a 08/07/2024

Taxa de inscrição: de R$ 100,00 a R$ 125,00

Data da prova objetiva: 03/11/2024

Prefeitura Municipal de Igarapé MG

Banca organizadora: IBGP

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, jurídica

Lotação: Igarapé, Minas Gerais

Número de vagas: 10 vagas

Remuneração: R$ 2.481,50 a R$ 7.190,92

Inscrições: 01/07/24 a 30/07/24

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 90,00

Data da prova objetiva: 08/09/2024

Prefeitura Maracaju MS

Banca organizadora: FAPEC

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental incompleto e completo, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, farmácia, tecnologia da informação, serviço social, arquitetura, odontologia, contabilidade, enfermagem, engenharia, fisioterapia, saúde, nutrição, jurídica, educação, psicologia

Lotação: Mato Grosso do Sul

Número de vagas: 253+CR

Remuneração de: R$ 1.921,33 a R$ 14.152,83

Inscrições: 15 de abril a 08 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 180,00

Data da prova objetiva: 28 de julho

Prefeitura Vila Propício GO

Banca organizadora: Instituto Consulpam

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis fundamental, médio, técnico e superior

Carreiras: Administrativa, engenharia, jurídica, contabilidade, serviço social, ISS, odontologia, enfermagem, fisioterapia, saúde, educação, psicologia

Lotação: Goiás

Número de vagas: 79+395CR

Remuneração de: R$ 1.500,00 a R$ 14.000,00

Inscrições: 10 de junho até 10 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 150,00

Data da prova objetiva: 22 de setembro de 2024

Prefeitura Municipal de Medianeira PR

Cargos: Diversos

Banca organizadora: Fundação Fapipa

Cargos: Diversos

Escolaridade: Níveis superior, técnico e médio

Carreiras: Administrativa, saúde, segurança pública, saúde, fiscal, educação, arquitetura, serviço social, ISS, engenharia, farmácia e PGM

Lotação: Medianeira, Paraná

Número de vagas: 90 vagas

Remuneração R$ 1.849,13 a R$ 9.754,91

Inscrições: 3 de junho de 2024 a 8 de julho de 2024

Taxa de inscrição: R$ 80,00 a R$ 120,00

Data da prova objetiva: 4 de agosto de 2024