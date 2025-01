Concurso TSE Unificado: resultados podem ser acessados nesta quarta, 15

O resultado do concurso unificado do TSE será divulgado nesta quarta-feira, 15. Na divulgação de hoje, estarão as seguintes informações:

Resultado final nas provas objetivas para todos os cargos;

Resultado provisório na prova discursiva, somente para os cargos de Analista Judiciário;

Convocação para o teste de aptidão física, somente para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

Convocação para a avaliação biopsicossocial dos candidatos que se declararam pessoas com deficiência e para o procedimento de heteroidentificação dos candidatos negros e indígenas, para todos os cargos de Técnico Judiciário, exceto para o cargo de Técnico Judiciário – Área: Administrativa – Especialidade: Agente da Polícia Judicial;

As provas foram realizadas no dia 22 de setembro de 2024 e todas as informações do edital podem ser acessadas no site da Cebraspe, banca organizadora do certame.

Quantas vagas serão oferecidas pelo Concurso TSE Unificado?

A previsão é de 395 vagas, sendo 126 para cargos de analista judiciário e 269 para técnico judiciário, além da formação de cadastro de reserva.

Quais são os salários do Concurso TSE Unificado?

A remuneração inicial, dependendo do cargo, vai de R$ 8.529,65 a R$ 13.994,78. Em alguns casos, como o de agente policial judicial, há previsão de acréscimo de R$ 1.243,91 por Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), totalizando R$ 9.773,56.

As vagas serão distribuídas entre o TSE e 26 Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). Apenas o TRE do Tocantins ficou de fora, pois há concurso válido para o órgão em andamento. Há reserva de 20% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas com deficiência e 3% para pessoas indígenas.