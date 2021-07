Concurso TJ-SP 2021: 845 vagas exigem apenas ensino médio completo

O edital para o concurso público do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) foi publicado nesta quinta-feira, 29. As inscrições para a prova começam já na sexta-feira, 30.

Serão 845 vagas para a carreira de Escrevente Técnico Judiciário com salário inicial de R$ 4.981,71. Os aprovados também terão direito a auxílio-alimentação e auxílio-saúde.

E as oportunidades exigem apenas o ensino médio completo. E as vagas são para todas as regiões administrativas judiciárias (RAJs) do estado, da 1ª e 4ª regiões administrativas.

A seleção será por provas objetivas e práticas. Na primeira, as disciplinas abordadas serão:

Português

Direito Penal

Direito Processual Penal

Direito Processual Civil

Direito Constitucional

Direito Administrativo

Normas da Corregedoria Geral da Justiça

Atualidades

Matemática

Informática

Raciocínio Lógico.

A prova prática terá testes com as ferramentas de trabalho do escrevente e de digitação.

As inscrições começam na sexta-feira e vão até o dia 2 de setembro. A taxa para participar da seleção é de R$ 79.

O cadastro pode ser feito pelo site da Fundação Vunesp, onde também é possível acessar o edital completo.

O que faz um escrevente do TJ?

Os profissionais são responsáveis pelas atividades relacionadas à organização dos serviços que envolvam as funções de suporte técnico e administrativo às unidades do Tribunal de Justiça.

Eles dão o suporte para o andamento de processos judiciais e administrativos. E também podem fazer o atendimento do público interno e externo dos tribunais na elaboração de documentos e controle da guarda do material de expediente.

É dever desse funcionário se manter atualizado quanto à legislação pertinente à área de atuação e normas internas.

De acordo com Raquel Tinoco, coordenadora de carreiras tribunais do AlfaCon Concursos, o edital foi publicado em momento que a instituição precisa suprir a demanda crescente de cargos vagos.

Em abril, o TJ-SP possuía 6.074 cargos vagos de Escrevente Técnico Judiciário.